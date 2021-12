L'AFD accorde un prêt de 33 millions d’euros pour le financement partiel du BHNS d'Agadir

L'Agence française de développement (AFD) et la Société de développement local Agadir Mobilité, ont signé jeudi à Agadir, un accord de prêt de 33 millions d’euros (344,8MDH), pour le financement partiel de la réalisation en cours de la première ligne de bus à haut niveau de service (Amalway Agadir Trambus).



Dans une déclaration à la MAP en marge de la cérémonie de signature de la convention de ce prêt, le directeur de la Société de développement local Agadir Mobilité, Abdelouahed El Kassimi, a indiqué que ce crédit vient compléter l’enveloppe budgétaire que nécessite ce projet environnemental, notant que ce chantier est fiancé par le Fonds d'accompagnement des réformes de transport (FART) en partenariat avec le Conseil de la région de Souss-Massa et le Conseil communal d'Agadir.



Pour sa part, le président de la région de Souss-Massa, Karim Achengli, a souligné qu’Amalway Agadir Trambus se veut un projet moderne qui apportera une valeur ajoutée à la ville d’Agadir, relevant que la signature de cette convention de prêt reflète la qualité des relations liant le Maroc et la France notamment la coopération avec l’AFD.



De son côté, l’ambassadeur de France au Maroc, Mme Hélène Le Gal, a affirmé que la contribution au financement du BHNS d’Agadir s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement de l’AFD aux réformes visant à renforcer la décentralisation à travers le Royaume, notant que ce projet est de nature à rapprocher les services de transport au profit de la population et contribuer aussi à la lutte contre la pollution.



La réalisation du BHNS d’Agadir, un projet qui s’inscrit dans le cadre du Programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024, lancé par SM le Roi Mohammed VI, proposera aux habitants et aux visiteurs une nouvelle offre de déplacement sur le territoire et permettra à chacun de choisir son mode de déplacement grâce à une offre de qualité complète, couplée à la desserte des quartiers et des zones urbaines clés de la ville.



Le Trambus Amalway permettra d’améliorer les conditions de vie des habitants du Grand Agadir et d’y promouvoir une mobilité durable. L’agglomération sera ainsi dotée d’un moyen de transport en commun efficace, bien inséré dans son environnement urbain, répondant à une mobilité croissante et au besoin de requalification urbaine d’un grand nombre de quartiers.