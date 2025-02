"L'AC Milan va améliorer sa situation", prédit Ibrahimovic après son mercato intense

06/02/2025

L'AC Milan, acteur majeur des dernières heures du mercato hivernal avec quatres arrivées, dont celle du Portugais Joao Felix officialisée mardi après-midi, "va améliorer sa situation", a assuré Zlatan Ibrahimovic, conseiller spécial du propriétaire américain du club lombard.



"Cela a été une journée (de lundi) très intense, très intéressante, on a fait du bon boulot, on a fait tout ce qu'on voulait faire", a déclaré Ibrahimovic lors de la présentation officielle du Mexicain Santiago Gimenez, l'une des recrues du mois de janvier.



"Nous sommes satisfaits, cela sera l'équipe qui changera la situation (...) Je ne sais pas si cela va nous permettre de réduire l'écart avec les autres équipes, il va falloir attendre, mais je crois qu'on a, en dialoguant avec notre entraîneur, vraiment amélioré cette équipe et que cela va lui permettre d'aller de l'avant", a ajouté l'ancien attaquant suédois.



Après la 23ème journée du Championnat d'Italie, l'AC Milan a perdu tout espoir de remporter le titre et pointe à la 8ème place à 19 points du leader, Naples.



Mais les Rossoneri, toujours en lice en Coupe d'Italie et en Ligue des champions, "sont la seule équipe italienne à avoir remporté un trophée cette saison" avec la Supercoupe d'Italie, a fait remarquer "Ibra".



Outre Gimenez, recruté pour 32 millions d'euros en provenance de Feyenoord, le Milan s'est fait prêter Joao Felix jusqu'à la fin de la saison par Chelsea, l'Italien Riccardo Sottil par la Fiorentina avec une option d'achat obligatoire, et a engagé le Français Warren Bondo, en provenance de Monza pour dix millions d'euros.



La semaine dernière, l'ancien capitaine et latéral anglais de Manchester City Kyle Walker avait rejoint Milan. Dans le même temps, le club lombard s'est séparé de cinq joueurs, dont Alvaro Morata (Galatasaray), Ismaël Bennacer (Marseille) et Noah Okafor (Naples).



Pour expliquer les difficultés de son équipe qui a changé d'entraîneur fin décembre avec l'arrivée du Portugais Sergio Conceiçao en remplacement de son compatriote Paulo Fonseca, resté moins de six mois en poste, Ibrahimovic a invoqué "un manque de continuité".



"Quand cela fonctionnait bien, on n'a pas réussi à poursuivre sur cette lancée, à garder le rythme et à entretenir cette confiance, il y avait trop de changements. On ne repartait pas de zéro, mais il fallait repartir pour retrouver de la continuité", a-t-il estimé.