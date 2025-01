L'AC Milan privé d'Emerson Royal pendant deux mois

L'AC Milan a annoncé jeudi que son défenseur brésilien Emerson Royal souffre d'une blessure au mollet droit, blessure synonyme d'une absence de deux mois, selon la presse italienne.



"Emerson Royal souffre d'une lésion importante au mollet droit", a expliqué le Milan dans un bref communiqué, sans préciser la durée possible de son absence.

Selon la Gazzetta dello Sport et Sky Sport, cette blessure devrait le tenir éloigné des terrains pendant deux mois.



Emerson Royal, arrivé en Lombardie l'été dernier en provenance de Tottenham pour quinze millions d'euros, s'est blessé dès la première minute du match de Ligue des champions remporté mercredi contre Gérone (1-0).



Quand il fera son retour, le Brésilien, dont les prestations sont régulièrement critiquées par les observateurs de la Serie A, aura un concurrent de poids et de renom au poste de latéral droit, l'Anglais Kyle Walker.

L'ancien capitaine de Manchester City est arrivé ce jeudi après-midi à Milan pour passer la traditionnelle visite médicale préalable à son transfert.



Sergio Conceiçao ne pourra toutefois pas compter sur l'international anglais pour les deux prochains matches de son équipe, car il doit encore régler des formalités administratives en Grande-Bretagne.