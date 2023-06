Kyriakos Mitsotakis. Un conservateur issu d'une dynastie politique

20/06/2023

Issu d'une grande famille politique, ses opposants, en premier lieu le leader de la gauche Syriza Alexis Tsipras, lui reprochent son arrogance supposée.

Kyriakos Mitsotakis, qui brigue un deuxième mandat à l'issue des élections législatives en Grèce dimanche prochain, est un conservateur libéral issu d'une longue lignée de responsables politiques et qui a mis en avant la relance de l'économie.Vainqueur des élections le 21 mai, le dirigeant de Nouvelle-Démocratie (ND) a souhaité la tenue d'un second scrutin pour tenter cette fois-ci de décrocher une majorité absolue qui lui a échappé de peu il y a cinq semaines.La victoire que lui prédisent les sondages lui permettra "la réalisation des changements qui vont améliorer la vie des citoyens", a promis cet homme de 55 ans, proche de Manfred Weber, le patron allemand du Parti populaire européen (PPE).Kyriakos Mitsotakis, qui ne cesse de mettre en avant son bilan économique, a promis des augmentations de salaires, notamment pour les plus faibles revenus, principale préoccupation des Grecs qui subissent la cherté de la vie.Son premier mandat a été marqué par la relance d'un économie encore en convalescente lorsqu'il accède au pouvoir en 2019 après les années de débâcle financière et de plans d'austérité drastiques.A la tête d'un important patrimoine immobilier dont il a hérité, il a réduit l'imposition sur la grande propriété au cours de son premier mandat.Issu d'une grande famille politique, ses opposants, en premier lieu le leader de la gauche Syriza Alexis Tsipras, lui reprochent son arrogance supposée.Ces quatre dernières années, il a mené un tour de vis sécuritaire, marqué par le verrouillage des frontières, pour lutter contre ce qu'il considère comme une "invasion" de migrants depuis la Turquie voisine, et un renforcement du dispositif policier. Son slogan électoral: "Une patrie en sécurité à l'intérieur et fière à l'étranger".Mais son mandat a aussi été entaché de scandales, notamment l'un, retentissant, sur des écoutes illégales de personnalités politiques et de journalistes.Il fait aussi face à des accusations récurrentes des ONG et médias sur des refoulements de migrants avant qu'ils aient pu présenter leur demande d'asile au sein de l'Union européenne.Après que la Grèce a dégringolé dans le classement mondial de la liberté de la presse, il a balayé les critiques d'un revers de la main, affirmant que le baromètre de l'ONG Reporters sans frontières, référence mondiale, était de la "merde".En février, il a été étrillé pour sa gestion jugée calamiteuse de la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts et suscité une importante vague de colère.Cet homme aux cheveux poivre et sel, peu à l'aise dans les bains de foule, s'efforce de corriger son image en apparaissant en tenue décontractée dans ses déplacements de campagne: chemise blanche, sans cravate, ou blouson à capuche.Omniprésent sur les réseaux sociaux, il a notamment mené campagne sur TikTok pour tenter de séduire la jeunesse ou en abordant dans des entretiens télévisés des thèmes encore peu présents dans la sphère publique en Grèce comme la TVA sur les protections hygiéniques féminines.Issu d'une dynastie politique crétoise, Kyriakos Mitsotakis est le fils de l'ancien Premier ministre Konstantinos Mitsotakis (1990-1993). Sa soeur fut notamment ministre des Affaires étrangères. L'un de ses neveux est l'actuel maire d'Athènes, un autre fut son proche conseiller avant d'être limogé sur fond du scandale des écoutes illégales l'été dernier.Diplômé de l'université américaine Harvard, Kyriakos Mitsotakis a mené une carrière de conseiller financier à Londres, chez McKinsey notamment, avant de reprendre le flambeau politique familial.Député ND pour la première fois en 2004, il est notamment désigné ministre de la Réforme de l'administration au pic de la crise grecque. Il procède alors à des réductions massives d'effectifs dans la fonction publique.En 2016, un an après la défaite de son camp par la gauche d'Alexis Tsipras, il est élu dirigeant de la Nouvelle-Démocratie.Au sein de sa formation, il rapproche alors l'aile nationaliste et le courant libéral qu'il représente. Trois ans plus tard, il accède au pouvoir.