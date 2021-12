Kylie Minogue de retour au studio

17/12/2021

Kylie Minogue travaille déjà sur son nouvel album! La chanteuse de "I Should Be So Lucky", qui sortira bientôt une ré-édition de son dernier album "Disco" sorti en 2020, serait actuellement de retour en studio à Londres pour se pencher sur son prochain disque.



D'après le journal The Sun, Kylie retrousse ses manches avec le parolier Biff Stannard sur cet opus, avec qui elle a déjà collaboré pour "Love At First Sight" et "In Your Eyes". Duck Blackwell est également de la partie, lequel a travaillé avec des artistes tels qu'Olly Murs et le groupe The Wanted par le passé.



Et bien que la star de 53 ans compte retourner à Melbourne, en Australie, dans les semaines qui arrivent, le journal affirme qu'elle "songe déjà à son prochain album, lequel aura un son électro-pop".



Kylie, qui a conçu son dernier album "Disco" pendant le confinement, a fait construire un studio dans sa propriété londonienne et a récemment admis que l'enregistrement de cet opus avait été assez difficile.



L'interprète de "Can't Get You Out a confié : "S'il y avait eu une caméra, ça aurait été une comédie. Quand j'essayais d'arranger tous les cables, de deviner quel cable va où, quand je googlais des tutoriels YouTube et que j'appelais un ami."