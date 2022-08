Kylie Jenner au cœur d’une nouvelle polémique ?

07/08/2022

Kylie Jenner se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique. Fin juillet, la star de téléréalité a été accusée sur son compte Instagram de tuer la planète après avoir posté une photo de son jet privé.



Ce jeudi 4 août, une nouvelle histoire semble avoir pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux après que la cadette du clan Kardashian se soit rendue à Milan, en Italie, pour visiter les laboratoires de sa marque Kylie Cosmetics.



En effet, la jeune femme a publié plusieurs photos et vidéos de cette journée. On peut la voir manipuler des produits sans protection, ce qui a interpellé certains fans qui n’ont pas manqué de lui faire la réflexion dans les commentaires.



L’histoire a pris d’énormes proportions puisque Kevin James Bennett, un développeur de cosmétique qui est suivi par environ 60 mille followers sur Instagram, a réagi et critiqué le fait que la star ne portait ni filet à cheveux, couvrechaussures, masque ou encore gants jetables. Suite à la publication de ce dernier, Kylie Jenner a décidé de répondre.



Elle écrit en commentaire : «Kevin, cette photo n'a pas été prise dans une usine de fabrication. Je ne contournerais jamais les protocoles sanitaires et aucune autre célébrité ou propriétaire de marque de beauté ne le ferait non plus», a-t-elle déclaré. Avant d’ajouter: «Ce n’est pas moi qui ai fabriqué les échantillons. Je suis juste dans un espace pour prendre des photos pour du contenu sur les réseaux sociaux. Personne ne met les clients en danger. Honte à toi Kevin pour avoir diffusé des fausses informations».



Cependant, les propos de cette dernière divisent les internautes. Certains soutiennent la star: «De nombreux propriétaires de marques prennent ces photos. Elle ne fait rien de mal et nous avons zéro moyen de savoir à quel point elle est impliquée dans la formulation», a écrit un abonné sous la publication de Kevin James Bennett.



D’autres ne croient pas à la version de la jeune femme: «J'ai vu toutes sortes de scénarios dans les laboratoires de développement, mais des cheveux découverts près d'une bouilloire en production ne se produiraient jamais. Point final». Ce n’est d’ailleurs pas la seule star à être pointée du doigt. Le développer de cosmétique a ensuite accusé Selena Gomez des mêmes faits lors de son passage dans les laboratoires de Milan pour sa marque Rare Beauty.