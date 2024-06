Kroos, Modric, Reus, Hummels... dernière danse pour des cadors

01/06/2024

Plus de 35 ans de moyenne d'âge à eux quatre: la finale de Ligue des champions samedi aura des airs de dernière danse pour quatre cadors du foot européen, Luka Modric et Toni Kroos côté Real, et Marco Reus et Mats Hummels côté Borussia.



Le métronome allemand Toni Kroos, 34 ans, qui a annoncé prendre sa retraite cet été après l'Euro-2024 dans son pays, jouera samedi son dernier match avec le Real Madrid, où il a tout gagné depuis dix ans (22 titres, dont 4 Liga et 4 Ligue des champions).

Pilier des succès récents du géant espagnol, le champion du monde 2014 a souhaité arrêter à son meilleur niveau, un choix unanimement salué dans le monde du football.



Il a assuré n'avoir désormais "plus qu'une seule idée en tête" : rapporter au Real sa quinzième Ligue des champions, qui serait aussi sa sixième (cinq avec le Real Madrid, une avec le Bayern), pour finir au firmament à Wembley, théâtre de son premier sacre en 2013 avec le Bayern... contre le Borussia.



Comme pour boucler la boucle, Kroos retrouvera donc à Wembley, 11 ans après, son compatriote Marco Reus, l'un des rares joueurs restés fidèles à un seul club tout au long de leur carrière, et dont l'histoire au Borussia va également prendre fin après 12 saisons et 429 matchs disputés.



Avec Dortmund, il a subi l'hégémonie du Bayern Munich sur la scène nationale, ne remportant que deux fois la Coupe d'Allemagne en 2017 et 2021. Blessé lors du dernier match de préparation de l'Allemagne dix jours avant le début du Mondial-2014 de la Mannschaft, il avait manqué la campagne allemande triomphale au Brésil.



Beaucoup moins utilisé ces deux dernières saisons à Dortmund, il court à 34 ans toujours après un titre majeur et la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid est sa dernière occasion de briller. Reus a fait ses adieux au Westfalenstadion il y a deux semaines, en inscrivant un superbe coup franc contre Darmstadt.



A 38 ans, le Ballon d'Or 2018 Luka Modric, relégué sur le banc mais qui a su apporter son expérience et sa touche technique à chaque fois que Carlo Ancelotti a fait appel à lui, n'a pour l'instant donné aucune indication sur son futur, qui a agité les conférences de presse madrilènes tout au long de l'année.



En fin de contrat fin juin, il pourrait selon la presse espagnole rempiler pour une dernière année de contrat au Real, à l'inverse de son compère au milieu de terrain Kroos, avec lequel il a formé un emblématique trio (avec Casemiro, parti depuis) puis un duo.



Le club merengue compterait en tout cas sur lui pour poursuivre la "transition" menée par Ancelotti en accompagnant la progression de Camavinga, Tchouaméni et Valverde.



Lui aussi relégué sur le banc de Dortmund, l'Allemand Mats Hummels a retrouvé à 35 ans ses jambes de 20 ans pour les matches à élimination directe de la Ligue des champions, impressionnant en quart de finale contre l'Atlético mais surtout contre le Paris SG en demi-finales (buteur lors du match retour au Parc des Princes).



Contrairement à Reus qui a annoncé la fin de son aventure avec Dortmund à la fin de la saison, Hummels n'a pour l'instant pas encore officialisé sa décision, alors que son contrat prend fin au 30 juin 2024.



"Il y a trois options: le BVB, la retraite ou un autre club. La fin est pour le moment la solution la plus improbable", a-t-il glissé à l'hebdomadaire Sport-Bild cette semaine. Il exclut toutefois un transfert "loin à l'étranger, aux Etats-Unis ou autre part".

Champion du monde 2014 avec l'Allemagne, champion d'Allemagne et vainqueur de la Coupe d'Allemagne avec le Borussia et le Bayern, il ne manque que la Ligue des champions à son palmarès.



Malgré ses récentes performances, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann ne l'a pas retenu pour l'Euro-2024 à domicile.