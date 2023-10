Kristalina Georgieva : Le Maroc dispose de fondamentaux macroéconomiques solides

12/10/2023

Le Maroc dispose de solides fondamentaux pour faire face aux chocs systémiques, a affirmé, mardi à Marrakech, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva.



Intervenant lors d'une conférence-débat organisée en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du FMI, Mme Georgieva a mis en avant les efforts déployés par le Maroc pour renforcer ses fondamentaux macroéconomiques, citant dans ce sens la baisse de l'inflation de 13% à environ 5%.



"Il reste encore du chemin à parcourir", a noté la DG du FMI lors de cet événement placé sous le thème "Faire face aux grands chocs systémiques: comment favoriser la stabilité en mouvement ?", soulignant que le Maroc est conscient de l'importance de la diversification de son économie.



En outre, Mme Georgieva a relevé que le Royaume constitue une source d'énergies renouvelables extrêmement majeure jetant la lumière sur l'importance de l'eau en tant qu’avantage concurrentiel.



De son côté, la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah, a rappelé que le Maroc dispose d'une vision à long terme axée notamment sur l'Etat social, l'éducation, la santé et la croissance économique.



Citant l'exemple de la gestion de l'eau, Mme Fettah a relevé la nécessité de disposer d'un plan global et permanent pour faire face à la pénurie d'eau. "C'est pourquoi, d'ici cinq ans, toute l'eau potable proviendra de sources alternatives", a-t-elle indiqué.



Les travaux des Assemblées annuelles de la BM et du FMI connaissent la participation de l'élite économique et financière mondiale pour débattre des grands enjeux liés notamment aux politiques de financement, à la croissance économique et au changement climatique.



Cet événement planétaire, qui revient en terre africaine 50 ans après, offre l'occasion aux décideurs économiques et financiers de prendre connaissance de près des avancées réalisées et des progrès accomplis par le Maroc sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI dans divers domaines.