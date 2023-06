Kristalina Georgieva, DG du FMI: Le Maroc est l’endroit idéal pour la tenue des Assemblées annuelles FMI-Banque mondiale

19/06/2023

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a affirmé, dans une vidéo diffusée samedi sur Twitter, que le Maroc, pays carrefour entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe, constitue “l’endroit idéal” pour la tenue des prochaines Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale.



“Fière de retourner au Maroc, un pays carrefour entre l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe. L’endroit idéal pour nos Assemblées annuelles”, prévues du 9 au 15 octobre à Marrakech, écrit Mme Georgieva dans un tweet, suivi du hashtag #Marrakech 2023, accompagnant la vidéo enregistrée devant les remparts de Chellah à Rabat, où elle entame une visite officielle.



Elle a rappelé que dans quatre mois, la communauté financière internationale se retrouvera dans la ville ocre pour les réunions annuelles des deux institutions internationales. “Je ne peux penser à un meilleur endroit. Le Maroc est un pays qui relie l'Afrique au Moyen-Orient et l'Europe, un carrefour. Un endroit où les idées fleurissent. Un pays doté d’une culture riche, de grandes traditions, d’une économie forte et dynamique, mais avant tout un pays béni de gens merveilleux”, a ajouté la DG du FMI dans cette capsule qui cumule déjà des milliers de vues quelques heures après sa mise en ligne.



Ces réunions rassemblent une semaine durant des gouverneurs de banques centrales, des ministres des Finances, des représentants du monde universitaire, des chefs d’entreprise, des parlementaires, des membres d’organisations de la société civile, et des journalistes pour débattre de questions d’envergure, dont les perspectives économiques mondiales, la stabilité financière, l'éradication de la pauvreté, la croissance économique inclusive et la création d'emplois, outre les changements climatiques.



L'édition de Marrakech, une première dans le monde arabe, marque le retour de ces assemblées en Afrique après celles tenues pour la première fois à Nairobi au Kenya, il y a 50 ans.



Pour les hauts responsables du FMI et de la BM, ces assemblées mettront en avant le rôle important dont s’acquitte le Maroc vis-à-vis de la communauté internationale, en offrant le cadre idoine pour discuter des défis posés à la région et au monde entier à un moment crucial de l'économie mondiale.



Près de 14.000 délégués issus de 189 pays membres de ces deux institutions sont attendus à l'occasion de ce rendez-vous d'envergure qui se tient principalement à Washington et, tous les trois ans, dans un pays membre autre que les Etats-Unis.