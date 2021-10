Konny Looser et Ariadna Rodénas remportent la 16è édition

Titan Desert MTB Marathon

18/10/2021

Le Suisse Konny Looser et l'Espagnole Ariadna Rodénas ont remporté vendredi la 16è édition de la course internationale de vélos tout terrain (VTT) "Titan Desert MTB Marathon", en s'imposant à la 6è et dernière étape qui reliait Erg Chibbi à El Mâadid dans la région d’Errachidia sur une distance de 75 km.



Looser a dominé le classement général après avoir terminé les six étapes en 23h 46min 02sec, devant l'Espagnol Haimar Zubeldia (23h50:09), deuxième, et son compatriote Munoz Guillem (23h50 :40), troisième.

Le premier coureur marocain, Mohamed Zarhoun, est arrivé à la 16è place avec un temps de 28 h 11 min 44 sec.



Chez les dames, Rodénas a occupé la tête du classement avec un temps de 29h 10min 16 sec, devant sa compatriote Silvia Rora qui a réalisé un temps de 29h 23min et 47sec.

Lors de la 6è et dernière étape, l'Espagnol Josep Betalu s’est imposé en parcourant les 75 km en 2h 25min 10 sec, suivi, respectivement, par ses compatriotes Jorge Lamiel (2h 25min 33sec), et Pablo Guerrero (2h 26min 17ec).



Quant au premier cycliste marocain à franchir la ligne d'arrivée, à savoir Mohamed Zarhoun, il est arrivé à la 14è place en 2h 35min 20sec.



Le "Titan Desert MTB Marathon", surnommé le Dakar du cyclisme, est une épreuve d'orientation, de résistance et d'endurance en VTT, organisée en partenariat avec la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC).



Reportée l'année dernière en raison de l'épidémie du coronavirus, l'édition de cette année comprenait six étapes qui se sont déroulées sur une distance de 639 kilomètres et 7.629 mètres d'escalade à travers les montagnes de l'Atlas et du désert.



Quelque 425 participants ont pris part à cette course. Le Maroc a été représenté par Walid Azdad (champion du Maroc en VTT), Annay Fayçal (champion du Maroc seniors en VTT) et Mohamed Zarhoun.



En plus de la participation des coureurs marocains, cette épreuve, considérée comme l'une des courses de référence dans le monde, a vu la participation de plusieurs champions de cette discipline, notamment les Espagnols Josep Betalú, qui détient quatre victoires, Julen Zubero et Roberto Bou.



La 17è édition du " Titan Desert MTB Marathon" se tiendra du 8 au 13 mai 2022.