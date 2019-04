Kim et Khloé Kardashian ont été coupables de vol à l’étalage

Kim et Khloé Kardashian ont commis un vol lorsqu’elles étaient adolescentes. C’est durant des vacances à Hawaï que les deux sœurs sont entrées dans une boutique Dior déserte avant de flasher sur une paire de lunettes.

«Nous étions à Hawaï, et il y avait ce magasin Christian Dior, et personne n’était dedans. Genre, c’était au milieu de nulle part et c’était juste un magasin vide. Khloe voulait vraiment les lunettes, donc elle les a prises et nous sommes sorties», a raconté Kim Kardashian lors d’un entretien accordé à Bustle. Et d’ailleurs, la reine des réseaux sociaux a toujours cette paire en sa possession.

Et des années plus tard, Kim Kardashian continue à trouver cette paire de lunettes exceptionnelle, si bien qu’elles sont restées dans sa collection. «Ces lunettes étaient tout, a-t-elle insisté. Je les ai toujours aujourd’hui et elles étaient si amusantes, si mignonnes. Je pense que l’employé du magasin a dû aller aux toilettes, ou être seul dans la réserve ce dimanche. Je n’ai pas le fin mot de l’histoire, mais c’était vraiment fun».

Elle a néanmoins admis que voler ces lunettes n’était pas quelque chose que les deux sœurs auraient dû faire.