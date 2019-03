Kim Kardashian et Kanye West vendent des Yeezy en pleine rue pour la bonne cause

30/03/2019

En 2013, Kanye West dévoilait les premières Yeezy Boost, son modèle de baskets en collaboration avec Adidas. Depuis, la marque et le rappeur ont collaboré pour plusieurs nouvelles collections comme la Yeezy Calabasas PowerPhase, la Yeezy Rat Boots ou encore la Yeezy Boost 350 V2 qui brille dans le noir. Récemment, Adidas a mis en vente un tout nouveau modèle, la Yeezy Boost 700 V2 Geode, vendue 300 euros et qui va s'arracher. Un modèle qui était dispo avec un petit peu d'avance pour une vente très spéciale.

C'est dans la rue que Kim Kardashian, Kanye West, leur fille North ainsi que Penelope Disick, la fille de Kourtney Kardashian, ont vendu des Yeezy... en pleine rue. La petite famille a monté un stand similaire à un stand de vente de limonade (une pratique courante aux Etats-Unis utilisée par les enfants pour récolter un peu d'argent) pour vendre des Yeezy Boost 700 V2 Geode à la veille de la sortie officielle. C'est au prix de 300 dollars (le même qu'en commerce) que le couple et sa famille vendaient ces chaussures en édition limitée.

Les Kardashian-West n'étaient pas les seuls à participer à cet événement puisque Adidas s'est associé à d'autres familles à travers les Etats-Unis pour un projet similaire. Le but ? Récolter des fonds pour la National Alliance on Mental Health (l'Alliance nationale pour la santé mentale), une organisation qui vient en aide aux personnes souffrant de troubles mentaux ainsi qu'à leurs familles. Une cause qui tient à cœur au rappeur qui a souffert de dépression et d'anxiété. En 2016, Kanye West avait été hospitalisé et avait dû annuler sa tournée pour se concentrer sur sa guérison.