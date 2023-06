Kim Kardashian épuisée face aux défis de la vie de parent

04/06/2023

Kim Kardashian a admis qu’il lui arrivait de «pleurer en s’endormant» lorsqu’elle était confrontée à des difficultés parentales. Par exemple, c’est à elle que revient de jouer les rôles du bon et du mauvais flics quand ses enfants se disputent… et ce n’est pas toujours facile de trouver le sommeil après une «tornade» dans la maison !



Lors d’une récente conversation pour le podcast On Purpose with Jay Shetty, la star de la téléréalité a parlé franchement de l’éducation des quatre enfants nés de son union avec Kanye West: North (neuf ans), Saint (sept ans), Chicago (cinq ans), et Psalm (quatre ans). Elle a notammentsouligné à quel point il est difficile de répondre aux besoins individuels de chacun. «C’est la chose la plus difficile.Il y a des nuits où je pleure en m’endormant. Je me disais: “Bon sang, cette … tornade dans ma maison. Qu’estce qui vient de se passer?” », a-t-elle raconté,selon un extrait de l’émission obtenu par People.«Vous savez, avec toutesles humeurs et les personnalités de chacun… Et parfois ils se battent, et il n’y a personne d’autre.



C’est (juste) moi qui joue le bon et le mauvais flics», a-t-elle souligné. Bien que le rôle de parent soit «vraiment difficile», Kim Kardashian a insisté surle fait qu’elle adorait êtremère. « C’est le travail le plus gratifiant au monde. C’est vrai. Il n’y a rien qui puisse vous y préparer... Peu importe depuis combien de temps vous attendez. Peu importe ce que vous attendez.On n’est jamais préparé», a poursuivi la personnalité de télévision de 42 ans.«Mais vousle découvrirez, et vousserez tellement fière de vous». Kim Kardashian et Kanye West ont été mariés de 2014 jusqu’à la finalisation de leur divorce en novembre 2022.