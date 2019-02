Kim Kardashian encourage ses sosies à faire de la chirurgie esthétique !

02/02/2019

Nombre de ses fans font de la chirurgie esthétique pour pouvoir lui ressembler. Kim Kardashian leur a adressé un surprenant message. Elle était récemment invitée avec ses soeurs Kourtney et Khloé, dans l’émission “Watch What Happens Live”, diffusée à la télévision américaine. L’icône de télé-réalité Kim Kardashian a partagé de folles réflexions au sujet de ses admirateurs qui ont recours à la chirurgie plastique pour lui ressembler physiquement.

La maman de North, Saint et Chicago, qui attend un petit garçon par mère porteuse, a expliqué : “Je pense que les gens devraient faire tout ce qui les rend heureux. Et je pense que les gens devraient aussi être eux-mêmes”. Et d’ajouter : “Je suis flattée que ce soit quelque chose à laquelle ils pensent, qui les attire. Qu’ils aimeraient me ressembler”.

Face aux moqueries de ses grande et petite soeurs, qui ont salué ce commentaire trop “politiquement correct”, la bimbo a persisté : “Je veux juste qu’ils soient heureux. Donc, si c’est ce qui les rend heureux, mes chéries, nous pourrions bien faire usage de plus de beauté dans ce monde. C’est bien !”

Aujourd’hui âgée de 38 ans, la femme de Kanye West compte nombre de sosies : comme Kamilla Osman, Sonia Ali, Anitta, Jelena Peric, ou encore James Holt et Jordan Parke du côté des hommes. Tous ont dépensé une véritable fortune pour se redessiner leurs visages et leurs corps afin de ressembler à leur idole.