Kigali: Ouverture des travaux de l'Africa CEO Forum avec la participation du Maroc

18/05/2024

Les travaux de l'édition 2024 de l’Africa CEO Forum se sont ouverts, jeudi à Kigali, avec la participation de près de 2.000 chefs d’entreprise et décideurs politiques de plusieurs pays africains, dont le Maroc.



Le Royaume est représenté à cet événement de deux jours par une importante délégation conduite par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour et composée notamment du président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, du président-directeur général de Royal Air Maroc (RAM), Abdelhamid Addou et du président de l'Université Mohammed VI Polytechnique, Hicham El Habti.



Placé sous le thème "IA, Leadership, marché commun: comment l'Afrique peut gagner sa place à la table des puissances de demain," le Forum est, selon les organisateurs, le plus grand rendez-vous international du secteur privé africain.



A travers plus de 60 panels, ateliers public-privé et tables rondes à huis clos, les participants de différents horizons exploreront les grandes orientations pour le futur du continent en abordant des thèmes essentiels tels que le leadership, les NTIC, l'intégration économique en Afrique, la finance et l'infrastructure. L'objectif étant de mettre en lumière le rôle moteur du secteur privé dans le développement du continent, rapporte la MAP.



Dans une allocution lors de la cérémonie d'ouverture du Forum, le président rwandais Paul Kagame a souligné que le secteur privé en Afrique et dans le monde en général joue un rôle central dans la trajectoire du développement, soulignant l'importance de l'intégration dans le développement des marchés africains.



Les multiples crises qu'a connues le monde récemment, telles que le changement climatique et la pandémie de Covid-19 ont montré la nécessité pour les secteurs public et privé de travailler en étroite collaboration, a-t-il fait observer, notant que l'intégration de la communauté des affaires africaine est une opportunité de développer les marchés du continent et de permettre à l'Afrique de devenir plus compétitive.



Organisé par Jeune Afrique Media Group, en partenariat avec la Société financière internationale (IFC), l'événement se décline en une série de conférences, de débats et de rencontres de très haut niveau dédiés à mettre en lumière le rôle moteur du secteur privé dans le développement de l'Afrique.