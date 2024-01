Khouribga : La CNSS inaugure une nouvelle agence à Oued Zem

19/01/2024

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a inauguré, mercredi, à Oued Zem, une nouvelle agence, et ce dans le cadre des efforts visant à rapprocher les services de cette institution des affiliés.



L'inauguration de cette agence qui intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de la direction générale de la CNSS visant à améliorer les services offerts aux citoyens et affiliés de la région s'inscrit dans le cadre de l'adhésion au chantier Royal de généralisation de la protection sociale.



Entité de proximité par excellence, cette nouvelle agence permettra aux adhérents à la CNSS de bénéficier des services de la protection sociale dans le cadre d’une approche de proximité qui propose aux citoyens un cadre exemplaire et très bien équipé en vue d’accélérer le traitement de leurs dossiers et de répondre efficacement à la forte demande de la commune d’oued Zem.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de la CNSS à Béni Mellal-Khénifra, Mohamed El Yamani, s’est dit honoré de l'ouverture de cette nouvelle agence à Oued Zem, rappelant que cette structure permettra aux affiliés à la CNSS dans cette commune de bénéficier des différents services se rapportant à la protection sociale et au traitement de leurs dossiers dans les meilleurs délais.



La Direction régionale de la CNSS couvre les cinq provinces de la région et compte plus de 600 guichets de proximité agréés dans le cadre d’une convention avec ses partenaires en vue de renforcer le réseau de la CNSS.

La cérémonie d'ouverture de cette nouvelle agence s'est déroulée en présence du pacha du Pachalik de Oued Zem, d'élus locaux, de responsables régionaux et locaux ainsi que du personnel de l'agence.