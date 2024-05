Khouribga : L'IA au cœur de la 12è édition de l'Open Source Days

23/05/2024

Les participants à la 12è édition de l’Open Source Days, un événement annuel dédié aux technologies de l'information, ont mis en avant, récemment, à Khouribga, l’importance de l’intelligence artificielle dans l'innovation et dans la résolution des problèmes du monde réel.



Au cours de cet événement organisé par le département de Mathématiques et Informatique de l'École Nationale des Sciences Appliquées (ENSA) de Khouribga, les participants à la 12è édition de l'Open Source Days ont mis l’accent sur les domaines de l'Open Source qui vont bien au-delà de la simple création de logiciels, mais constituent un mouvement et une philosophie favorisant la transparence, la collaboration et l'accès ouvert aux connaissances.



Professeurs et experts de renom dans les domaines technologiques et informatiques ont généreusement partagé leur expertise avec les élèves ingénieurs de l'ENSA de Khouribga lors de conférences, de tables rondes et d'ateliers dédiés en partie à l’intelligence artificielle et à la vision par ordinateur.



La 12è édition de l'Open Source Days a offert, aux étudiants de l’ENSA-K une plongée captivante dans l'intelligence artificielle et la vision par ordinateur, explorant à la fois les avancées technologiques et les questions éthiques.



Cette édition a été l'occasion de discuter autour des avancées de l'IA et des démonstrations de vision par ordinateur et de débattre sur les défis éthiques et la responsabilité dans l'utilisation de ces technologies.



L'édition de cette année a été réhaussée par la présence d'OScar, une IA développée par des élèves ingénieurs, en tant que maître de cérémonie, une présence qui a impressionné l'auditoire par sa capacité à gérer les interactions et à présenter les sujets de manière fluide et informative.