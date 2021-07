Khalil Ahmed serait vivant

Après 11 ans de séquestration dans les camps de la honte àTindouf

19/07/2021

De source bien informée, nous avons appris, vendredi 16 juillet, que la famille du kidnappé détenu Al-Khalil Ahmed Braih a reçu des informations confirmées selon lesquelles ce dernier est vivant et en bonne santé. Ces informations confirment que le kidnappé a été transféré de la prison de Blida près de la capitale algérienne vers une destination inconnue.



Rappelons que Khalil Ahmed, exconseiller du chef des mercenaires du Polisario «chargé des droits humains», avait été convié à Alger pour soi disant animer une série de conférences, avant qu’il ne soit enlevé par des membres du DRS le 6 juin 2009.



Selon ses proches, Khalil Ahmed avait été enlevé suite à son désaccord concernant le traitement de plusieurs dossiers relatifs aux nombreuses violations des droits humains commises par les dirigeants du Polisario.



Malgré les nombreuses manifestations organisées par la famille du séquestré et la solidarité que lui ont témoignée plusieurs institutions et associations internationales de défense des droits humains, l’unique information que la famille a pu obtenir est celle de vendredi dernier qui confirme qu’il est encore de ce monde, sans que l’on sache toutefois l’endroit où il a été transféré.