Khalid Outaleb : 30 des 100 meilleures tenniswomen au monde se disputeront le titre de la 23ème édition

Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem

14/05/2025

Trente des 100 meilleures tenniswomen au monde se disputeront le titre de la 23-ème édition du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem de tennis (WTA 250), qui se tiendra du 17 au 24 mai à l'US cheminots de Rabat, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a indiqué, le directeur de ce tournoi, Khalid Outaleb.



Lors d'une conférence de presse, tenue lundi à Rabat, pour présenter cette édition, organisée par l'Union sportive des cheminots du Maroc, sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT) et de la WTA, M. Outaleb a souligné que des joueuses de classe mondiale seront encore au rendez-vous lors de cet événement prestigieux, la plus ancienne étape africaine du circuit féminin qui se tient à une semaine de Roland Garros.



Il s'agit, a-t-il énuméré, notamment de l'Arménienne Elina Avanesyan, ainsi que des deux finalistes de l'édition précédente, l'Américaine Peyton Stearns et l'Egyptienne Mayar Sherif.

S'agissant des tenniswomen marocaines, Aya El Aouni et Yasmine Kabbaj représenteront les couleurs nationales en simple, alors que Diae El Jardi disputera le double, a fait savoir M. Outaleb.



Pour sa part, le vice-président de la FRMT, Aziz El Arraf a mis en avant le rayonnement du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem au fil des éditions, tout en se félicitant que le Maroc reste le seul pays africain qui organise deux tournois relevant respectivement de la WTA et de l'ATP.



Cet évènement doté d'un "prize money" de 275.094 US Dollars avait connu la participation de grands noms du tennis féminin tels que Maria Sakkari (N°3 en 2022), Garbine Muguruza (N°1 en 2017), Simona Halep (N°1 en 2018), Li Na (N°2 en 2014) ou Francesca Schiavone, vainqueur de Roland Garros en 2010.



Il a également fait découvrir des talents africains comme la championne tunisienne Ons Jabeur (N°2 WTA en 2022) ou encore l'Egyptienne Mayar Sherif (N°31 WTA en 2023).

La 22-ème édition du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem a été remportée par l’Américaine Peyton Stearns.



Quant au titre du double, il est revenu à la paire composée des Russes Irina Khromacheva et Yana Sizikova, victorieuses en finale de la Kazakhe Anna Danilina et la Chinoise Yifan Xu.