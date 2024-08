Khalid Hajji, nouveau président du RBM

07/08/2024

Khalid Hajji a été élu, récemment, nouveau président du bureau dirigeant du Raja de Béni Mellal en remplacement de Hassan Arbaoui.



L'élection de M. Hajji a eu lieu lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle du club mellali au cours de laquelle il a été procédé à l’adoption à l’unanimité des rapports moral et financier.

A cette occasion, les structures du bureau dirigeant ont été parachevées à travers la désignation des vice-présidents, du trésorier ainsi que des conseillers.



Pour rappel, le Raja de Béni Mellal, qui évolue en deuxième division, a entamé ses préparatifs en prévision de la prochaine saison sportive.



L’équipe dirigée par l'entraîneur Mohamed Bekkari a signé une série de contrats avec de nouveaux joueurs, dont Ayoub Aadila, ancien du Chabab Mohammédia et l’ex-Codemiste Amine Dghoughi.



Dans une déclaration à la presse, M. Hajji a lancé un appel aux forces vives de la ville en vue d’apporter leur pierre à l'édifice et soutenir l'équipe mellalie afin d’assurer son retour au championnat d’élite.