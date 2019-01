Khalid Boutayeb : Je ne ménagerai aucun effort pour m’intégrer rapidement avec le Zamalek

Le club cairote attendu jeudi au Maroc

09/01/2019

L'attaquant international marocain Khalid Boutaïb a exprimé, lundi au Caire, sa "grande joie" de porter les couleurs du club cairote de Zamalek

"Je suis heureux de rejoindre l’un des plus grands clubs du monde arabe et africain", s’est réjoui l’ex-joueur du club turc deMalatyaspor lors d’une conférence de presse dédiée à sa présentation.

L’international marocain a affirmé qu’il ne "ménagera aucun effort pour s’intégrer rapidement et réaliser de bons résultats", ajoutant que le Zamalek est une équipe qui "cherche toujours à remporter des titres".

L’ancien buteur de Strasbourg, du GFC Ajaccio ou de Luzenac s’est dit prêt à livrer des prestations honorables dans le championnat égyptien.

Le président du club, Mortada Mansour, s’est félicité de la venue de l’attaquant marocain, "un atout précieux pour l’équipe ».

Il s’est dit "impressionné" du niveau du buteur des Lions de l'Atlas et de ses "prestations remarquables" avec la sélection nationale marocaine.

Khalid Boutaib, 32 ans, a signé un bon début de saison avec son ancien club de Malatyaspor. Il a marqué 5 buts en 18 matchs, toutes compétitions confondues.

Avec les Lions de l'Atlas, Boutaib a marqué 9 buts en 21 sélections.

Par ailleurs, le Zamalek a annoncé qu'il se rendra au Maroc, jeudi prochain, pour affronter l'Ittihad de Tanger en match comptant pour la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) 2018-2019.

Le Zamalek a réussi à se qualifier à ce tour en battant Coton Tchad (7-2), alors que l’IRT a été reversé en Coupe de la Confédération après avoir été éliminé en Ligue des champions par la formation algérienne de la Jeunesse de Saoura.