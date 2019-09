Khalid Arroub, un calligraphe marocain hors pair qui fascine les Allemands

14/09/2019

Avec son style créatif mêlant art abstrait et calligraphie arabe, le plasticien et calligraphe marocain Khaled Arroub a réussi à susciter l'intérêt des Allemands et à graver son nom parmi les grands de la scène artistique européenne. Dans sa quête permanente d'atteindre la singularité et l’excellence dans le monde de l'art, Khalid Arroub a créé une approche innovante pour intégrer le caractère arabe dans l'art abstrait appelée «l’abstrait calligraphique», dans une expérience pionnière qui a été bien accueillie en Allemagne et en Europe. Ainsi, les oeuvres de Khalid Arroub exposent de nombreuses techniques et méthodes dans un texte visuel qui combine abstraction et translittération.

« Après une période d’observation, j’ai remarqué que l’art plastique se limite aux couleurs et à la teinture, j’ai donc pensé à ajouter quelque chose à l’abstraction pour donner un nouveau souffle à la scène artistique», a expliqué Khalid Arroub dans une déclaration à la MAP, soulignant que, suite à cette réflexion, il a décidé d’intégrer le caractère arabe dans l’art abstrait pour créer des œuvres uniques. Il a créé en effet une œuvre d’art combinant abstraction et caractère arabe avec des couleurs vives, qui a impressionné le public allemand et européen, et qui reflète la civilisation orientale avec son atmosphère spirituelle et le patrimoine culturel riche du Maroc avec ses multiples affluents. Originaire de Meknès, Khalid Arroub a débuté sa carrière artistique au Maroc avant de rejoindre l’Allemagne en 2001 pour parfaire ses connaissances dans des académies et des instituts locaux. Ses œuvres ont fait sortir le caractère arabe de son rôle « classique » pour l’intégrer dans le domaine artistique. Avec Khalid Arroub, le caractère arabe est devenu une note musicale avec un sémantisme et un symbolisme uniques. Certes, la culture de la calligraphie est étrangère à la société allemande en particulier et à l’Europe en général, mais les tableaux de Khalid Arroub, acquis par le public et des responsables locaux, sont appréciés par la communauté artistique allemande et européenne. Soucieux de faire connaître cet art en Allemagne et en Europe en général, Khalid Arroub organise des ateliers calligraphiques et plastiques au profit des associations arabes et allemandes. Il a souligné que son art porte un message à la communauté arabe pour enseigner la calligraphie arabe aux enfants, assurant que son rêve est de créer une académie de calligraphie arabe relevant de l'éducation allemande. La calligraphie arabe, qui doit être l’objet de davantage d’intérêt, transmet un message de paix, d’amour et de cohabitation entre les civilisations, selon l’artiste marocain qui a remporté plusieurs prix et organisé des expositions dans de nombreux pays européens.