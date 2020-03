Khalfi maintenu au poste d’entraîneur du FUS

02/03/2020

L'actuel entraîneur du FUS de Rabat, Mustapha Khalfi, sera maintenu à son poste jusqu’à la fin de la saison, a annoncé vendredi le club de la capitale. Aux commandes de l’équipe depuis quatre rencontres, "M. Khalfi a réalisé des résultats probants avec deux victoires à domicile, un nul et une défaite à l’extérieur", souligne le FUS dans un communiqué publié sur son site internet.

Le communiqué rappelle que le désormais nouvel entraîneur du FUS avait débuté sa carrière de joueur en compagnie du Wydad de Casablanca avant de rejoindre le CODM de Meknès, le Club olympique de Casablanca, le Raja de Casablanca, le Moghreb de Fès ainsi que plusieurs clubs aux Pays-Bas et au Koweït.

M. Khalfi a connu plusieurs sélections avec l'équipe nationale A avant de se reconvertir en entraîneur suite à l’obtention de ses diplômes, poursuit le communiqué, précisant qu'il a entraîné plusieurs équipes de jeunes aux Pays-Bas avant de revenir au Maroc où il a été par deux fois entraîneur-adjoint du FUS au sein des staffs techniques de Jamal Sellami et Walid Regragui.

Au mois de janvier, il a été nommé en remplacement de Walid Regragui qui a quitté le FUS pour rejoindre le club d’Al-Duhail Sports Club.