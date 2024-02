Khadouj Slassi : Nécessité de consolider la présence féminine en matière de prise de décision dans le domaine législatif, de contrôle des politiques publiques et de diplomatie parlementaire

Rabat abrite le Forum des femmes parlementaires pour l'égalité et l'équité

17/02/2024

Le Forum des femmes parlementaires pour l'égalité et l'équité s'est tenu, mercredi à Rabat, à l'initiative de l'Association SimSim-Participation citoyenne. Ce forum, qui s'inscrit dans le cadre des efforts de plaidoyer pour le renforcement de l’égalité et l’équité, a été l’occasion de se pencher sur les stratégies de la communication effective, les politiques de plaidoyer, et les méthodes de pilotage du processus de négociation et de formation d'alliances pour la consécration de l'égalité et de l'équité.



Cette rencontre, à laquelle ont pris part des députées de différents groupes parlementaires, intervient dans le sillage du lancement du groupe de travail thématique provisoire sur l’égalité et l’équité, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, la cheffe du projet "Ouverture, contrôle et accès à l'information parlementaire" Mariam Bliel, mettant en avant les missions importantes qui seront dévolues à ce groupe, notamment en ce qui concerne l’examen des lois, et le suivi et l’évaluation des politiques publiques dans le domaine de l’égalité et l’équité.



Après avoir souligné l’importance d'institutionnaliser le groupe thématique provisoire en tant que commission permanente concernée par les questions de la femme, Mme Bliel a indiqué que cette rencontre qui a réuni des femmes parlementaires au titre du mandat législatif actuel et des deux mandats précédents, a été l’occasion de mettre la lumière sur la problématique de la formation d’élites politiques féminines au sein du Parlement.



De son côté, la députée Khaddouj Slassi a fait observer que ce forum se tient dans un contexte national extrêmement important caractérisé par le lancement du chantier de la révision du Code de la famille, et l'amendement des lois électorales au niveau territorial, notant que ces amendements se rapportent notamment à la promotion de la représentativité politique des femmes et au renforcement de leurs droits sociaux et économiques.



Evoquant les enjeux et défis liés à la représentativité des femmes au Parlement, Mme Slassi a souligné la nécessité de consolider la présence féminine en matière de prise de décision dans le domaine législatif, de contrôle des politiques publiques et de diplomatie parlementaire.



Pour sa part, la députée parlementaire Houria Didi a mis l’accent sur l’importance de transformer le groupe thématique provisoire pour l’égalité et l’équité en une commission permanente, afin qu’elle puisse jouer un rôle plus important et efficace dans le renforcement de l’égalité et de l’équité au profit des femmes parlementaires, notamment au niveau du règlement intérieur du Parlement.

Ce forum a été marqué par une session de formation sur le renforcement de "l’ouverture, le contrôle et l’accès à l’information parlementaire”.