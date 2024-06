Kénitra abritera la première Gigafactory de la région MENA

Batteries électriques

07/06/2024

Une convention d’investissement de 12,8 MMDH a été signée entre le Maroc et le groupe Gotion High Tech

La Gigafactory de batteries électriques, dont la convention d’investissement a été signée jeudi à Rabat entre le Maroc et le groupe sino-européen Gotion High Tech, démarrera en juin 2026, a annoncé le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli.



"Cette Gigafactory vient consolider la place du Maroc comme futur hub de la mobilité électrique, grâce à la Vision stratégique éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI", a souligné M. Jazouli lors d’une table-ronde avec les médias à l'occasion de la signature d'une convention d'investissement d’un montant de 12,8 milliards de dirhams (MMDH) pour la réalisation d'un écosystème industriel complet de fabrication de batteries électriques à Kénitra.



La première phase de ce projet ambitieux table sur une production de 20 GWh pour une capacité d’export de 20 MMDH, ce qui permettra la création de 17.000 emplois directs, indirects et induits, dont 2.300 à haute qualification", a précisé le ministre.



"A terme, cette capacité atteindra 100 GWh pour un investissement global de 65 MMDH ", a-t-il ajouté, notant qu'il s’agit de la première Gigafactory de batteries électriques de la région Middle East & Africa.



Quant au choix du Maroc par le groupe Gotion High tech, M. Jazouli a mis l’accent sur la stabilité dont jouit le Royaume, grâce à la vision de SM le Roi Mohammed VI, la jeunesse de sa population, la qualité de ses infrastructures et les accords de libre-échange signés avec plusieurs pays, ce qui favorise l'accès à un marché important et constitue une base d’export.

"Nous récoltons aujourd'hui les fruits de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI concernant les énergies renouvelables", s'est-il réjoui, relavant que "grâce à cette Vision, l’énergie verte est disponible au Maroc avec un prix ultra compétitif".



A cette occasion, le ministre a affirmé que la Charte d’investissement offre un cadre clair aux investisseurs et au climat des affaires qui ne cesse de s’améliorer.



Evoquant les retombées économiques de ce projet, notamment en termes d’emploi, de création de valeur et d’entrée en devises, M. Jazouli a indiqué que la future Gigafactory permettra de préserver des emplois dans le secteur de l’automobile, surtout avec la nouvelle réglementation de l’Union européenne à l'horizon 2035 pour une mobilité électrique.



Pour cette première Gigafactory, l’Etat marocain a décidé de faire confiance à l’acteur sino-européen Gotion High Tech, leader mondial dans le secteur des batteries électriques, dont l’un des actionnaires de référence est le groupe allemand Volkswagen, qui a réalisé des investissements majeurs en Europe, aux Etats-Unis et en Asie avec près de 12 Gigafactory lancées ces deux dernières années afin de répondre à l’importante demande mondiale dans le secteur de la mobilité électrique.



La convention a été signée, lors d’une cérémonie présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, le ministre de l'Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatim-Ezzahra El Mansouri, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, et le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.



Elle a été aussi signée par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, le ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, Faouzi Lekjaa, et le président du Groupe Gotion High Tech, Zhen LI, en présence du directeur général de l’AMDIE, Ali Seddiki.