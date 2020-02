Katy Perry victime d’un malaise

29/02/2020

Être membre de jury d’une émission d’un télé-crochet peut parfois s’avérer plus dangereux qu’il n’y paraît. Ce n’est pas Katy Perry qui vous dira le contraire. C’est lors de l’enregistrement d’une émission d’”Americain Idol”, la version outre-Atlantique de la “Nouvelle Star”, que la popstar américaine qui a dernièrement fait appel d’une décision de justice a été victime d’un malaise !

La scène s’est produite alors que Katy Perry et ses comparses, Luke Bryan et Lionel Richie également coachs du programme, s’apprêtaient à recevoir de nouveaux talents. “Sentez-vous cette odeur de gaz?”, a alors questionné l’interprète de “I kissed a girl”, qui touche la bagatelle de 25 millions de dollars par saison. Et la chérie d’Orlando Bloom d’ajouter dans la foulée : “J’ai un mal de tête à cause de ça. Oh, c’est mauvais, c’est très mauvais.” Finalement, les pompiers doivent intervenir tandis que l’équipe de tournage et tous les candidats sont évacués dans une certaine confusion.

Quant à Katy Perry, elle tombe alors qu’elle se trouve à l’extérieur des studios. Plus de peur de mal mais l’artiste de 35 ans se souviendra sans nul doute de cette insolite mésaventure qui est diffusée ce dimanche 23 février dans l’épisode d’”American Idol” sur la chaîne ABC.