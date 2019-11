Kate Middleton avait un surnom sur mesure à l'université !

02/11/2019

D'abord simples amis à l'Université de Saint Andrews, le prince William et Kate Middleton ne sont pas tout de suite sortis ensemble pendant leurs études. Et si de son côté, on a appris que le futur roi avait eu une love story avec une certaine Arabella Musgrave, au début de sa scolarité, sa future femme avait elle aussi son petit succès à l'école !

D'après Katie Nicholl, correspondante royale , auteur de "Kate : la future reine", Kate Middleton était particulièrement appréciée des garçons pendant ses études en Écosse ! Si bien qu'on l'avait même surnommée "Beautiful Kate" (magnifique Kate) dès sa semaine d'intégration.

En février dernier, on avait par ailleurs appris que "Kate avait un autre petit ami" avant William. Dans le podcast "9Honey’s The Windsors", Victoria Arbiter a évoqué un certain Rupert Finch qui "était sous tous les aspects un mec bien". Ce jeune homme "était en avance sur Kate au niveau scolaire, il a quitté l’université en 2002". Mais ce n'est finalement pas avec lui que Kate construira son avenir.

A la suite d'un défilé de mode caritatif, où Kate Middleton avait défilé en robe transparente, William tombera sous son charme instantanément. Mais la future duchesse de Cambridge prendra son temps avant de répondre à ses avances, pour s'assurer de la fiabilité de ses sentiments.

Après une rupture express en 2007, les tourtereaux se retrouveront finalement, et annonceront leurs fiançailles en 2010. Suivra un an plus tard le "mariage du siècle". Aujourd'hui, Kate et William sont parents de 3 adorables enfants - George, Charlotte et Louis - et la jolie roturière devenue membre de la famille royale a toujours un ravissant surnom, que lui donne son mari.

D'après le Sun, William l'appelle "poupée". Un compliment flatteur, vestige de ses années fac, qui n'a toujours pas été contredit au fil des années.