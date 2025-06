Kassel, la ville la plus heureuse d’Allemagne

16/06/2025

Kassel, située dans l’Etat fédéré de Hesse, au centre de l’Allemagne, serait la ville où les habitants sont les plus heureux du pays, selon un classement évaluant la satisfaction de vie et le bonheur dans les 40 plus grandes villes allemandes de plus de 200.000 habitants.



D’après cette étude, Kassel conserve pour la deuxième année consécutive la première place avec une note de 7,44 points sur une échelle de zéro à dix, précise l’enquête relayée par la presse locale.



Krefeld (7,39 points) et Düsseldorf (7,36 points) occupent respectivement les deuxième et troisième rangs parmi les villes les plus heureuses d'Allemagne. En bas du classement figurent Karlsruhe (6,61), Wiesbaden (6,45) et Rostock, qui ferme la marche avec seulement 6,08 points.



La comparaison avec l’année précédente révèle une “tendance positive”, la majorité des villes affichant une nette progression du sentiment de bonheur moyen, malgré quelques exceptions à la baisse, précise l'enquête.



Bernd Raffelhüschen, de l’Université de Fribourg et responsable de cette étude, souligne qu’une répartition équilibrée du niveau de satisfaction est déterminante pour obtenir un bon score : “Si beaucoup de personnes sont très satisfaites mais qu’autant sont très insatisfaites, cela fait baisser la moyenne générale”.



L’enquête indique que cet équilibre est “presque linéaire”, les villes aux conditions de vie homogènes se situant en haut du classement, tandis que celles présentant des écarts de richesse plus marqués, comme Rostock, Francfort-sur-le-Main (35e) ou Berlin (37e), apparaissent en bas.



Elle montre également que la richesse ne garantit pas nécessairement un niveau de bonheur élevé, Munich (27e) et Karlsruhe (avant-dernière) affichant des scores inférieurs à la moyenne, alors que des villes comme Erfurt ou Duisbourg, où les revenus sont plus modestes, figurent parmi les mieux classées.