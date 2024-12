Karting : Le Maroc deuxième de la MENA Nations Cup au Qatar

24/12/2024

Le Maroc a occupé la deuxième place de la MENA Nations Cup de karting, qui s'est tenue du 17 au 21 décembre, sur le circuit de Lusail au Qatar.



La compétition, organisée sous l'égide de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et qui en est à sa cinquième édition, a vu la participation de 16 pays et de plus de 160 pilotes.



Les Marocains se sont distingués durant les cinq jours d'épreuves en montant quatre fois sur le podium, a indiqué dimanche la Fédération Royale marocaine des sports automobiles (FRMSA) dans un communiqué.



En endurance, la paire Othmane Benhayoun et Reda Benaidy a permis au Maroc de remporter la première place, devant les Emirats Arabes Unis et l'Algérie, tandis qu’Anis Tazi s'est distingué en décrochant la deuxième position dans la catégorie Senior Max.



Al Mahdi Kadiri a également fait forte impression en terminant troisième dans la catégorie Sprint, précise la même source, soulignant la performance exceptionnelle de Nahyl El Gahoudy en Micro Max qui est parti en dernière position et a réalisé une remontée spectaculaire pour finir troisième.



Au classement général, le Maroc termine deuxième à 7 points seulement du Liban, premier, et devant les Emirats Arabes Unis.

Le Maroc, qui finit sur le podium MENA pour la troisième fois en cinq éditions, a confirmé son statut parmi les meilleures sélections de la région, selon l’instance fédérale.