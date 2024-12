Karting : La sélection marocaine défend son titre à la MENA Nations Cup au Qatar

16/12/2024

La sélection marocaine, championne en titre, prendra part à la 5ème édition de la MENA Nations Cup de karting, qui se tiendra du 17 au 21 décembre sur le circuit international de Lusail au Qatar.



Lors de cet événement, inscrit au calendrier de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), la sélection nationale sera emmenée par l'expérimenté Nadir Kabbage et le jeune Nahyl El Gahoudy, qui auront pour ambition de défendre leurs titres remportés lors de la précédente édition, indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine des Sports automobiles (FRMSA).



Selon la même source, la sélection marocaine va concourir dans les catégories Micro Max (Nahyl El Gahoudy), Mini Max (Omar Bouyacoub), Junior Max (Kamil Benchekroun, Faris Tazi, Riyad Youssfi), Senior Max (Anis Tazi, Yanis Martin), DD2 (Omar Benhayoun, Ghali El Fechtali, Moulay El Mahdi Alaoui), DD2 Master (Nadir Kabbage) et Sprint et Endurance (Tarik Almou, Ilies Fouquet, Mahdi Kadiri, Hamada Erquizi, Reda Benaidy, Othmane Benhayoun).



La préparation des pilotes a été rigoureuse, avec une participation régulière aux championnats nationaux et internationaux depuis un an, souligne le communiqué, ajoutant que la FRMSA vise non seulement à défendre son titre mais aussi à offrir aux jeunes pilotes marocains une expérience internationale capitale pour leur développement.



Le Maroc a remporté le titre lors de la dernière édition qui a vu la participation de 165 pilotes représentant 15 pays, devant les Emirats arabes unis et le Qatar, respectivement deuxième et troisième, rappelle la FRMSA.



Les compétitions se dérouleront dans huit catégories, allant de la Micro Max pour les jeunes pilotes âgés de 8 à 11 ans jusqu'à la DD2 Masters pour les pilotes âgés de plus de 31 ans, explique-t-on dans le communiqué.