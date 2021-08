KarstenWarholm, le guerrier du 400 m haies

05/08/2021

Le roi du tour de piste passe rarement inaperçu, avec sa manière si particulière de se motiver avant un départ

Humour décalé, facéties sur les réseaux sociaux: le Norvégien Karsten Warholm est l'une des plus fortes personnalités du petit monde de l'athlétisme. Mais une fois les pieds posés sur une piste, il se métamorphose en guerrier au sang froid. Le roi du 400 m haies passe rarement inaperçu. Avec sa manière si particulière de se motiver avant un départ, à base de violentes claques sur le visage et les cuisses, le volcanique Warholm (25 ans) sait comment électriser les foules et attirer la lumière dans un sport en manque de grandes stars et de personnages charismatiques depuis la retraite de la légende du sprint Usain Bolt. Mais au-delà de son tempérament exubérant, il y a cette force qui se dégage à chacune de ses sorties, quand il surgit de son couloir pour avaler ses adversaires les uns après les autres à un rythme d'enfer. Un mois à peine après avoir effacé des tablettes le record du monde de l'Américain Kevin Young, vieux de 29 ans (46 sec 70), Warholm en a livré un nouvel exemple en devenant le premier homme sous les 46 secondes (45 sec 94), cette fois en finale olympique, pour marquer encore un peu plus l'histoire et s'offrir la première médaille d'or de sa carrière aux JO après ses deux titres mondiaux (2017, 2019). Cet ancien amateur d'épreuves combinées (7.764 points en junior sur décathlon) a su redonner ses lettres de noblesse à une discipline magnifiée jadis par des figures comme Edwin Moses ou Kevin Young mais restée longtemps en sommeil. La progression du robuste Norvégien (1,87 m, 80 kg) s'est effectuée à pas de géant sous la houlette de Leif Olav Alnes, un entraîneur de près de 40 ans son aîné avec qui il forme un duo aussi étonnant que redoutable d'efficacité. "Pour moi ça a été un coup de foudre immédiat, raconte Warholm. D'accord il était vieux et parlait de retraite, mais j'étais sûr qu'il serait parfait pour moi, je n'avais plus qu'à le convaincre de tenter l'aventure." En 2016, il est éliminé aux portes de la finale des Jeux de Rio avant d'être sacré champion du monde à Londres un an plus tard. Le chronomètre s'affole lorsqu'il ramasse l'or à l'Euro de Berlin en 2018 (47 sec 64). Le record d'Europe du Français Stéphane Diagana (47 sec 37 en 1995) lui est alors promis. Il le bat une première fois à Oslo en juin 2019 (47 sec 33) avant de récidiver le mois suivant à Londres (47 sec 12) puis en finale de la Ligue de diamant à Zurich fin août (46 sec 92), réussissant alors la deuxième meilleure performance de tous les temps. Après un 2e succès mondial en 2019 à Doha, la machine Warholm s'emballera encore un peu plus en 2020 (46 sec 87) avant d'atteindre le Graal en 2021 et de balayer Kevin Young des annales. Mais Warholm et son mentor font également des étincelles hors piste, notamment sur les réseaux sociaux du champion, où on le voit par exemple adresser fièrement un doigt d'honneur à son entraîneur pendant une séance. Dans une mise en scène de torture, Warholm pointe aussi un pistolet à eau sur la tempe d'Alnes, attaché et bâillonné dans les sombres entrailles d'un stade, pour illustrer à quel point il a dû batailler pour que son coach le laisse courir l'Euro indoor de Glasgow en 2019. Warholm en profitera pour conquérir l'or et égaler le record d'Europe du 400 m plat en salle (45 sec 05). "Un amour brut, rude, est une description parfaite de notre relation, explique Warholm. J'aime que les choses soient ainsi. Un jour, il m'a dit que j'étais trop gros. Je lui ai répondu +toi aussi tu es trop gras+, du coup on a perdu du poids tous les deux. Il s'est mis à manger beaucoup de légumes en arrêtant quasiment la viande, et moi j'ai réduit ma consommation de sucreries et de bières. Ça a bien marché pour nous deux". Souvent hilares sur les photos, les deux hommes semblent être doués pour faire rire, sauf bien sûr les malheureux adversaires du Norvégien.