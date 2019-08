Karkach officiellement berkani

29/08/2019 A.Z

Après un long feuilleton qui a duré tout au long du mercato estival, Soufiane Karkach a enfin signé à la Renaissance de Berkane. Alors que plusieurs rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux à propos de l’avenir de Karkach qui était à deux doigts de rejoindre le Wydad, l’ancien sociétaire du Mouloudia d’Oujda a finalement choisi de rester du côté de l’Oriental.

Soufiane Karkach a signé un contrat de 3 ans, contre un chèque de 4,2 millions de dirhams alors que le MCO empochera 3 millions de dirhams.

Soufiane Karkach, fils du cadre national et ancien coach du MCO, Aziz Karkach, est un pur produit de l’académie FC Bruge en Belgique. Il avait évolué au sein des sélections belges des U17 et U19.

Joueur polyvalent, il peut occuper plusieurs postes : défenseur central, milieu défensif ou arrière droit. Il pourrait rejoindre l’équipe nationale olympique au cas où celle-ci parviendrait à sa qualifier aux phases finales de la CAN des U23 qu’abritera l’Egypte en novembre prochain.