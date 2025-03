Karima Rhanem, une voix puissante pour la jeunesse et les femmes africaines

10/03/2025

Figure incontournable de la gouvernance participative et du développement en Afrique, Karima Rhanem s’impose comme une voix influente en faveur de l’autonomisation des citoyens, en particulier des femmes.



A la tête du Centre international pour la diplomatie et fondatrice d’Africa My Home, elle œuvre pour renforcer la participation des femmes dans la prise de décision et l’entrepreneuriat social, convaincue que l’avenir du continent repose sur une inclusion réelle et durable.



Son engagement n’est pas théorique: il se traduit par des actions concrètes touchant directement les populations. "Les femmes africaines ont toujours été des piliers de nos sociétés. Aujourd’hui, il est essentiel de leur donner les outils pour qu’elles deviennent des actrices du changement à part entière", a souligné l’experte dans une déclaration à la MAP.



A travers ses initiatives, elle a accompagné des milliers de jeunes filles et de femmes sur le continent, en lançant des programmes de formation en leadership, en e-commerce et en entrepreneuriat numérique.



"Depuis la crise du Covid-19, nous avons mis en place des plateformes innovantes permettant aux femmes de développer leurs compétences et de saisir de nouvelles opportunités, malgré les contraintes économiques et sociales", a expliqué Mme Karima Rhanem, nommée ambassadrice humanitaire en Afrique par la Fondation internationale des ambassadeurs de l'habitat et lauréate de plusieurs prix.



Parmi ces initiatives, Shopify Your Talents aide les jeunes à monétiser leurs compétences en ligne, tandis que d’autres programmes utilisent l’intelligence artificielle pour promouvoir les droits des jeunes filles. Toutefois, les défis restent nombreux.



"En Afrique, nous ne pouvons pas parler de développement sans parler d’inclusion. Or, les inégalités de genre persistent dans de nombreux domaines, que ce soit l’accès à l’éducation, à l’emploi ou à la participation politique", constate-t-elle. Pour elle, il est impératif de renforcer la gouvernance inclusive et de mettre en place des mécanismes concrets pour protéger les droits des femmes, notamment à travers des réformes institutionnelles et des politiques publiques adaptées.



Marocaine convaincue, elle voit dans l’expérience du Royaume un exemple pour l’Afrique. "Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc est un modèle en matière de promotion du leadership féminin et d’initiatives économiques à fort impact social sur le continent", indique-t-elle, citant des projets d’envergure comme le gazoduc Maroc-Nigeria et les investissements stratégiques marocains en Afrique.



Pour Mme Karima Rhanem, la clé du changement réside dans l’audace et l’engagement. "Ne laissez personne définir vos limites. L’Afrique a besoin de femmes visionnaires, audacieuses et engagées pour bâtir un avenir plus juste et équitable", affirme-t-elle avec conviction.



Son parcours en est la preuve. De par son travail acharné, elle incarne cette nouvelle génération d’acteurs africains qui, loin des discours, aspirent à construire un continent plus inclusif et connecté aux défis du monde d’aujourd’hui.



Par Souha Jmahri (MAP)