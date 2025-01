Karima Benyaich : Le pavillon marocain, une vitrine d’excellence d'un tourisme marocain en plein essor

24/01/2025

Le pavillon du Maroc à la 45ème édition de la Foire internationale du tourisme (FITUR) à Madrid se veut une vitrine d'excellence d'un tourisme marocain en plein essor, a souligné l'ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich.



"Le stand du Maroc à cette foire internationale présente toutes les opportunités du tourisme qu'offre le Maroc, un tourisme exceptionnel d'un pays en plein développement", a indiqué Mme Benyaich dans une déclaration à la MAP, à l'occasion de l'inauguration officielle, mercredi, de la FITUR-2025.



"Nous avons été honorés de recevoir leurs Majestés, qui ont pu apprécier un pavillon conçu dans la pure tradition marocaine pour refléter l’authenticité et la singularité de la destination Maroc", a affirmé Mme Benyaich.



Au-delà de son aspect esthétique et de sa dimension culturelle, "le pavillon marocain se veut une plateforme de promotion des multiples expériences qu’offre notre pays allant de sa gastronomie variée à ses paysages enchanteurs, en passant par ses opportunités d’investissement dans le secteur touristique", a-t-elle soutenu.



Le stand marocain, aménagé sur plus de 700 m² et conçu avec soin pour célébrer l’authenticité et la singularité du Royaume, met en avant cette année les régions d’Errachidia et de Tanger, véritables emblèmes du patrimoine culturel et naturel du Royaume, en valorisant leurs atouts pour attirer un public international et renforcer l’attractivité touristique du Maroc, a-t-elle précisé.



Mme Benyaich a, outre, rappelé que le Maroc a enregistré en 2024 un record historique de 17,4 millions de visiteurs, dont 3,5 millions d’Espagnols marquant une hausse de 36% par rapport à l’année précédente, et confirmant ainsi sa position centrale sur le marché touristique international.