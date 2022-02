Kanye West veut que son prochain album soit joué pour des naissances comme pour des funérailles

Un des producteurs du prochain album de Kanye West, "Donda 2", a confié que le rappeur veut que son album soit écouté absolument partout et pour toute occasion, y compris des naissances et des funérailles.



Digital Nas a été recommandé à Kanye par le styliste Mowaoola Ogunlesi et a fini par travailler sur deux morceaux issus de son dernier disque "Donda", les titres "Junya" et "Remote Control". Et celui-ci a désormais admis qu'il travaille actuellement avec le rappeur sur son prochain album et a fait quelques confidences à ce sujet auprès des Rolling Stones.



"Voici les instructions que nous avons reçues pour cet album : "Si ça ne peut pas être écouté pendant des funérailles, des naissances, des cérémonies de remise de diplômes ou des mariages, ça ne doit pas figurer sur l'album", a expliqué le producteur de 23 ans. "Nous avons appris beaucoup après "Donda". On a compris ce qui marche. On a compris ce qui fonctionne bien. Donc on est partis de là."