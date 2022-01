Kanye West fait l'objet d' une enquête pour avoir frappé un fan

Désormais appelé Ye, le rappeur Kanye West aurait frappé un fan qui voulait un autographe, selon Mirror. Cette scène s'est produite à l'extérieur d'un club chic dans le centre de Los Angeles dans la matinée du jeudi 13 janvier 2022. Kanye West fait donc l'objet d'une enquête de police pour "coups et blessures".



Toujours selon Mirror, le fan aurait discuté avec l'artiste récompensé par un Grammy Award à l'extérieur de sa voiture. Suite de quoi, Kanye, 44 ans, serait sorti de son véhicule garé près du Soho Warehouse pour avoir une vive altercation avec le fan.



Des spéculations non confirmées de FOX 11 rapportent des échanges physiques. Le père de 4 enfants aurait donné un coup de poing à ce fan. Ce qui l'aurait fait tomber au sol, toujours selon Fox 11. La même source affirme que le chanteur, Jesus Walks, n'était pas présent quand la police est arrivée sur place.



Cet incident se serait produit vers 3h du matin le jeudi 13 janvier dernier alors que l'actuel compagnon de Julia Fox était assis dans son SUV à l'extérieur du club chic réservé aux membres. Un porte-parole de la police de Los Angeles a confirmé un rapport d'incident aux premières heures du jeudi dernier mêlant Kanye West. En tant que suspect, l'ex de Kim Kardashian a été nommé pour une enquête pour coups et blessures.