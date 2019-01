Kamal Lahlou choisi membre de la Commission du marketing et des nouvelles sources de financement de l'ACNO

31/01/2019

Le Comité exécutif de l'Association des Comités nationaux olympiques (ACNO) a choisi Kamal Lahlou membre de la Commission du marketing et des nouvelles sources de financement de l'ACNO, charge que le vice-président du Comité national olympique marocain (CNOM) a acceptée.

Selon la lettre du Comité exécutif de l'ACNO, Kamal Lahlou a été choisi "pour son expertise et son expérience dans le domaine".

Kamal Lahlou, pionnier dans le sponsoring sportif, a organisé le premier Marathon de Marrakech, devenu actuellement un événement international.

Membre du Conseil exécutif de l'Association des Comités olympiques nationaux africains et vice-président de l'Association des Comités olympiques francophones, Kamal Lahlou prendra officiellement ses fonctions le 8 février 2019 pour un mandat de quatre ans (2019-2022), indique, mardi, un communiqué de l'ACNO.

Cette nomination s'ajoute à celles de responsables sportifs nationaux qui ont intégré des structures continentales ou mondiales. Ils pourront tous faire rayonner l’image du Maroc dans leurs sports respectifs au profit de l'activité humaine la plus prisée dans le monde.

Outre Kamal Lahlou, la Commission du marketing et des nouvelles sources de financement de l'ACNO, présidée par l’Américaine Lyons Susanne, est composée de Sheikha Al Thani Asma (Qatar), Amado Camilo (Panama), Arat Hasan (Turquie), Batra Narinder (Inde), Dawanicura Sir John (Papouasie-Nouvelle-Guinée), Sam Gideon (Afrique du Sud) et de Sweeney Bill (Grande-Bretagne).