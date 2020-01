Justin Bieber est de retour

11/01/2020

Le chanteur de 25 ans est de retour après cinq ans d'absence. Justin Bieber a dévoilé récemment sur Instagram une vidéo dans laquelle on pouvait entendre un extrait du premier single de son nouvel album.

Justin Bieber a comblé ses fans pour Noël. Huit mois après "I Don't Care" en collaboration avec Ed Sheeran, le Canadien a proposé à son public une nouvelle chanson intitulée "Yummy" disponible depuis le 3 janvier 2020. Elle est la première d'un album inédit qui suivra. La star n'avait plus sorti d'album depuis 2015 avec "Purpose", porté par les hits "What Do You Mean?", "Sorry" et "Love Yourself".

Le chanteur en a aussi profité pour annoncer une tournée qui se déroulera entre le 14 mai et le 26 septembre prochain. Justin Bieber parcourra 45 villes aux Etats-Unis et au Canada parmi lesquelles Montréal, Toronto, Seattle, Miami, Las Vegas ou encore Chicago.