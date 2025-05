Juraj Blanár : Le dialogue entre la Slovaquie et le Maroc se démarque par son ouverture et sa profondeur

Le ministre des Affaires étrangères et européennes de la République slovaque, Juraj Blanár, a affirmé jeudi à Rabat que le dialogue entre son pays et le Maroc se démarque par son ouverture et sa profondeur.



Lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie slovaque a souligné que son pays considère le Royaume comme un partenaire important en Afrique et aspire à entamer une nouvelle phase de coopération renforcée avec le Maroc dans divers domaines.



Il a rappelé qu’une déclaration conjointe et un mémorandum d’entente ont été signés à cette occasion en vue de promouvoir la coopération bilatérale dans divers secteurs, exprimant le souhait de voir s'élargir les perspectives de partenariat à d'autres domaines.



Le ministre slovaque a mis l'accent sur l'importance de se concentrer sur des projets spécifiques afin de renforcer les initiatives commerciales bilatérales, mettant en avant l’importance du soutien mutuel aux candidatures des deux pays au sein du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2028-2029, ainsi que de leur coordination en matière de préservation de la paix et de la sécurité internationales.



"Nous aurons des visions communes concernant nos candidatures réciproques (...). Nous aspirons également à emprunter les voies permettant d’éviter les conflits internationaux au sein des Nations unies, et à engager une réflexion sur la réforme de l’organisation onusienne, dans une perspective de renforcement de notre partenariat", a-t-il dit.



Et d'ajouter que la Slovaquie veille à respecter et à soutenir les intérêts du Maroc, qu’elle considère comme un partenaire fiable, attaché au respect du droit international.