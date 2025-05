Juliette Armanet, cheffe étoilée de la pop française

13/05/2025

a chanteuse Juliette Armanet, qui s'est produite aux JO de Paris, cuisine la pop française à la sauce disco tout en poursuivant une carrière discrète au cinéma jusqu'à son premier grand rôle dans "Partir un jour", projeté en ouverture du Festival de Cannes mardi.Dans le premier film de sa compatriote Amélie Bonnin, en salles en France le même jour, l'artiste incarne une cheffe de retour dans le village de son enfance. Et reprend, entre autres morceaux de variété française, "Partir un jour", tube pop d'un boys band français des années 1990, 2Be3.Avec sa voix de tête, elle a été comparée à ses débuts à la star française France Gall. Mais si Juliette Armanet arbore une frange similaire à cette dernière, elle a su faire évoluer sa musique en seulement deux albums, pour insuffler une énergie électro tirant parfois vers le disco.L'autrice-compositrice-interprète, qui s'accompagne au piano, se démarque aussi par sa technique impeccable, entre puissance et fragilité.Native de Lille, dans le nord de la France, elle a fait ses gammes dans une famille mélomane, dont un père compositeur. Adolescente, elle compose ses propres chansons mais, à l'âge adulte, opte pour le journalisme documentaire.Elle embrasse finalement la musique et sort de sa chrysalide en 2017: "L'amour en solitaire" - ballade sur l'existence sans l'être aimé - est la pièce maîtresse de son premier opus, "Petite amie".Les critiques voient en elle une héritière des grandes voix de la variété française, dont Véronique Sanson.Avant de prendre la lumière sur scène, Juliette Armanet compte plusieurs expériences comme actrice.Elle interprète, en 2009, une chanteuse de métro dans "Micmacs à tire-larigot", du réalisateur français Jean-Pierre Jeunet, aux côtés de Dany Boon. D'autres rôles suivent, dans lesquelles elle incarne aussi une chanteuse.Amélie Bonnin fait appel à elle pour le court-métrage "Partir un jour" (2021), récompensé d'un César en 2023. Logique de la retrouver à l'affiche du film dans sa version longue.L'artiste de 41 ans y joue une cheffe qui s'apprête à ouvrir son propre restaurant mais doit regagner en catastrophe son village natal, où elle fait face à un retour de flamme lorsqu'elle recroise son amour de jeunesse.Le feu, Juliette Armanet connaît. Après la pandémie de Covid, elle sort un deuxième album enflammé, "Brûler le feu"."Le côté vibrant des concerts m'a enivrée, a métamorphosé en profondeur mes désirs musicaux. Le public permet de révéler d'autres facettes de soi-même", a-t-elle expliqué à l'AFP en 2022.Le titre "Le dernier jour du disco" devient un hymne post-confinements en même temps qu'une invitation au lâcher-prise: dans le clip, la chanteuse danse debout sur son piano."Tu fais briller ma flamme/Tout mon coeur pyromane", chante-t-elle dans un autre morceau qui virevolte autour du sentiment amoureux et des questionnements induits par le changement de vie d'une artiste devenue mère.Le succès prend une dimension internationale le 26 juillet 2024.Devant plusieurs milliards de téléspectateurs, Juliette Armanet reprend "Imagine" de John Lennon, un des morceaux les plus connus au monde, lors de la pluvieuse cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris.Installée sur une barge voguant sur la Seine et accompagnée du pianiste Sofiane Pamart, elle est loin de son registre habituel.Mais les flammes qui s'échappent du piano pendant leur prestation collent avec l'énergie d'une artiste incandescente qui ne s'interdit rien.Elle a ainsi prêté sa voix à un personnage d'un film d'animation et apparaît au casting de la série française "Carême", dont la première saison est diffusée actuellement sur Apple TV+.