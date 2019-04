Julia Roberts Je suis une mère stricte

06/04/2019

En janvier 2019, Julia Roberts était de retour sur les écrans français avec Ben is Back. Elle y tient le rôle d'une mère confrontée à la toxicomanie de son fils. Le film vient à peine de sortir au Royaume-Uni (le 15 mars), aussi l'actrice a-t-elle accordé une interview au Sun. Elle y évoque la manière dont elle élève ses propres enfants.

Mariés depuis 2002, Julia Roberts et Daniel Moder, directeur de la photographie, sont les parents de trois enfants : les jumeaux Hazel et Finn sont âgés de 14 ans et demi, le petit dernier Henry a 11 ans et demi. L'immense actrice de 51 ans explique protéger un maximum ses ados : "Je fais très attention quand je mets la télé. C'est intéressant d'élever des enfants à notre époque. Tout est neuf – il y a tant de pression, de ressources et ce monde à portée de main." Et c'est justement ce qui l'inquiète un peu : "J'essaye de les tenir éloignés des réseaux sociaux. Je ne comprends pas vraiment comment des enfants de leur âge peuvent en avoir besoin." La star d'Erin Brockovich, rôle qui lui a valu un Oscar en 2000, reconnaît être une mère sévère : "Je suis stricte, je ne m'énerve pas mais je crois qu'il est important pour des enfants de connaître leurs limites. Si un incident survient, je ne les punis pas.

Je préfère avoir une conversation avec eux. Je crois que la tête que je fais à ce moment-là est une punition en soi. Je ne tiens pas à ce qu'ils connaissent la même enfance que la mienne mais ils doivent savoir faire leur lit, leur lessive et apprendre à se faire à manger." Et Julia Roberts de conclure : "Ce sont des compétences importantes dans la vie. Ils doivent tracer leur chemin. Danny et moi sommes sur la même longueur d'onde, comme tous les parents devraient l'être. Mais ce n'est pas toujours moi la plus stricte. On tourne."