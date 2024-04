Jude Bellingham : Les footballeurs en Espagne presque habitués au racisme

Les footballeurs en Espagne sont devenus "presque habitués" au comportement raciste d'une partie des supporters, a déclaré le milieu anglais du Real Madrid, Jude Bellingham, mardi en appelant les autorités à en faire "plus" pour mettre fin à ces comportements "dégoûtants".



Le joueur de 20 ans a été interrogé sur les gestes racistes qui ont visé son coéquipier en club, Aurélien Tchouaméni, après le but marqué par le Français samedi durant la victoire 1-0 du Real à Majorque en championnat.



"Je pense que dans les matches où nous nous déplaçons, en Liga particulièrement, on s'habitue presque à cela", a déclaré Bellingham durant une conférence de presse à la veille du quart de finale retour de Ligue des champions, chez Manchester City.



"C'est horrible pour un joueur de se préparer à un match en sachant qu'il sera probablement visé par des attaques racistes. C'est dégoûtant, ça ne devrait pas arriver. Les gens au pouvoir doivent en faire plus", a dit l'ancien joueur de Birmingham et Dortmund.

Le club de Majorque a condamné le geste raciste effectué par l'un de ses supporters, qui a imité un singe pendant la célébration de Tchouaméni, et a déclaré travailler avec la police pour identifier le coupable.



Plusieurs incidents racistes dans les tribunes ont marqué les esprits en Espagne au cours des derniers mois, notamment à l'encontre de l'attaquant brésilien du Real, Vinicius. Un match amical entre l'Espagne et le Brésil a été organisé fin mars pour lutter symboliquement contre ces actes.