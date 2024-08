Journées portes ouvertes au profit des MRE à Laâyoune

09/08/2024

L’Agence urbaine de Laâyoune-Sakia El Hamra organise, du 7 au 12 août courant, des journées portes ouvertes au profit des Marocains résidant à l’étranger (MRE).



Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre de l'opération "Marhaba 2024", vise à accueillir les Marocains du monde et à leur fournir les conseils nécessaires en matière de simplification des procédures et démarches administratives en lien avec la gestion urbaine (permis de construire, préparation de projets immobiliers...).



Deux espaces d’accueil ont été aménagés à l’Agence urbaine et à l’aéroport Laâyoune Hassan 1er pour réussir cette opération organisée en partenariat avec Al Omrane Al Janoub et la Direction régionale de l'habitat et de la politique de la ville de Laâyoune-Sakia El Hamra.



A cette occasion, Brahim Blali Asouih, chargé de mission à l’Agence urbaine de Laâyoune-Sakia El Hamra, a assuré que l’Agence a pris une série de mesures pour accueillir les MRE et leur apporter soutien et accompagnement lors de leur séjour estival dans la mère patrie.



L’Agence veille à traiter les dossiers des Marocains du monde avec la rapidité et l'efficacité nécessaires, grâce à une approche de proximité et de communication sur le terrain, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP.



Il s’agit aussi, a-t-il poursuivi, de présenter les procédures simplifiées pour résoudre les problèmes de construction en milieu rural à travers un ensemble de services d'orientation et de conseil (présentation des zones ouvertes à la construction et à l'investissement, études inhérentes aux projets de construction, programme d'aide directe au logement destiné aux MRE…).



Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la circulaire n° 6307 du 8 juillet 2024, émise par la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville et portant sur la mise en place des conditions organisationnelles et logistiques pour accueillir les MRE.



De son côté, Afaf Azhane, cheffe du département Marketing à Al Omrane Al Janoub, a souligné qu’une série de mesures ont été prises afin d’accompagner le séjour estival des Marocains du monde, citant notamment la création d'une cellule permanente pour accueillir et accompagner les MRE dans le cadre du renforcement de la politique de proximité, ainsi que la sensibilisation et la présentation du plan d’action de l'agence urbaine.



Ces journées portes ouvertes visent également à fournir aux Marocains du monde les informations nécessaires sur le programme d'aide directe au logement qui leur est destiné, a-t-elle ajouté.



L’Agence urbaine de Laâyoune-Sakia El Hamra a aussi pris l’initiative de mettre en place un guichet unique dédié aux MRE au siège de l’agence et à l’aéroport Laâyoune Hassan 1er en vue de recevoir et traiter leurs dossiers relatifs aux secteurs de la construction et de l’urbanisme.



En plus de ces mesures pratiques, l'agence a mis à la disposition des MRE une adresse mail (mre.aulaayoune@gmail.com) pour répondre à leurs préoccupations et fournir des informations sur les sujets qui les intéressent. Un ensemble de services numériques à distance est également disponible via le site web de l'agence.