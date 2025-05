Journées du patrimoine culturel marocain à Prague : Samira Haddouchi met le caftan à l'honneur

Les Journées du patrimoine culturel marocain, organisées les 17 et 18 mai à Prague, ont été l'occasion de célébrer la richesse des traditions marocaines, notamment à travers une collection de caftans présentée par la créatrice de mode de renommée internationale Samira Haddouchi.



Cet événement prestigieux, fruit d'une collaboration entre l'ambassade du Royaume du Maroc à Prague et l'Association Joussour pour les arts et la création, a offert une plateforme internationale au savoir-faire ancestral et à l'expression artistique contemporaine du Maroc.

A l'occasion de la cérémonie d'ouverture, au sein du majestueux Palais de Troja, écrin historique au cœur de Prague, Samira Haddouchi a présenté un défilé de caftans traditionnels, qui a transcendé les frontières culturelles.



Ses créations ont illustré la capacité de la mode marocaine à fusionner l'authenticité des savoir-faire ancestraux avec une esthétique contemporaine. Ce segment a été particulièrement apprécié par l'auditoire, composé de nombreuses personnalités politiques et diplomatiques, dont d'anciens présidents et premiers ministres tchèques.



"Notre vision est de faire dialoguer l'héritage culturel marocain avec les tendances actuelles de la mode, afin de proposer des créations qui parlent à toutes les générations," a déclaré Samira Haddouchi.



"Il s'agit de rendre le caftan intemporel, une pièce qui se transmet et inspire, tout en reflétant l'effervescence et la modernité de notre époque," a-t-elle expliqué.



Reconnue pour son talent à réinterpréter le caftan en y insufflant une touche de modernité tout en respectant son essence, Samira Haddouchi continue de promouvoir l'élégance et la sophistication de la mode marocaine bien au-delà des frontières du Royaume. Sa présence à Prague renforce le rôle de la diplomatie culturelle dans le rapprochement des peuples et la valorisation d'un patrimoine millénaire.



La participation de la créatrice marocaine s'inscrit dans le cadre d'une programmation riche, comprenant des performances artistiques variées, des expositions d'artisanat marocain et une immersion gustative dans la gastronomie du pays.



L'événement a rassemblé près de 300 personnalités éminentes du monde politique, diplomatique et culturel, témoignant de l'intérêt croissant pour la culture marocaine sur la scène internationale.



Les Journées du patrimoine culturel marocain se sont déroulées sur une des grandes places de Prague, offrant au grand public tchèque l'opportunité de découvrir l'authenticité et la richesse culturelle du Royaume.

Bouillon de culture

Conférence



Dans le cadre des activités scientifiques organisées par le Laboratoire de recherche appliquée sur la littérature, la langue, l’art et les représentations culturelles, dirigé par docteur Mounir Oussikoum, la Faculté des lettres et des sciences humaines relevant de l’Université Sultan Moulay Slimane à Beni Mellal accueille Ahmed El Aked, titulaire d’un doctorat en communication, qui prononce une conférence intitulée :

«L’analyse systémique du discours : de la philosophie du langage à la philosophie de l’esprit», et ce, vendredi 30 mai à 10h00 du matin, à la salle des conférences de la Faculté.

Le même jour, à 16h00, le Parcours d’excellence en journalisme, médias et communication, au sein de la même Faculté, recevra également Ahmed El Aked, qui animera un atelier de formation intitulé: «L’information et l’image: techniques de production et mécanismes d’interprétation», au profit des étudiants chercheurs. Cet atelier sera coordonné par les professeurs Driss Jabri et Mohammed Slimani.



Rencontre



Du 29 mai au 1er juin 2025, la ville de Fès accueillera plusieurs personnalités du cinéma marocain, à l’occasion d’une initiative culturelle visant à promouvoir la richesse patrimoniale et touristique de la région. L’événement, organisé à l’initiative de l’hôtel Nouzha en coordination avec le magazine «Club de Press», rassemblera des artistes et réalisateurs marocains de renom.

Parmi les invités annoncés figurent le réalisateur Azelarab Alaoui, la réalisatrice et scénariste Fatima Boubakdy, les comédiennes Fatima Boujou, Keltoum Ennazi et Majda Zabbita, ainsi que le réalisateur Mohamed Oumai et l’acteur Azelarab Kagha.

Cette rencontre entend mettre en lumière les atouts culturels et historiques de la ville de Fès, à travers le regard et la présence d’acteurs du monde artistique. L’objectif est, également, de sensibiliser à l’importance de la culture comme levier de valorisation du patrimoine et du tourisme national.

Au programme: visites de sites historiques, échanges avec les acteurs locaux, et mise en perspective du rôle que peuvent jouer les artistes dans la redécouverte des territoires et dans le soutien à une dynamique touristique durable.