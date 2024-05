Journée nationale du scoutisme. Un vivier de valeurs citoyennes

26/05/2024

La célébration de la Journée nationale du scoutisme est une occasion pour mettre en exergue le rôle du mouvement scout comme véritable école qui porte haut les valeurs de citoyenneté et de civisme dans la formation, l’éducation et l’encadrement de la jeunesse.



Ce mouvement, célébré le 26 mai de chaque année, est organisé par la Fédération nationale marocaine de scoutisme (FNMS) créée en 1958 et placée sous la présidence effective de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid depuis 1997.



La FNMS est composée de trois associations, à savoir l’Association Hassania de scoutisme, l’Organisation marocaine des scouts et guides et l’Organisation du scout marocain.



Des efforts constants sont déployés pour mutualiser les actions de ces trois structures en vue de permettre aux jeunes de renforcer leur formation et l'inscrire sur des bases modernes dans le respect des valeurs de l’identité marocaine, a indiqué le président délégué de la Fédération national du scoutisme marocain, Chakib Benayad.



Il a relevé que la fédération œuvre à offrir aux jeunes un encadrement polyvalent et des formations avec des organismes nationaux et internationaux, précisant que les bénéficiaires sont répartis selon leurs tranches d’âge.



Les enfants de 7 à 12 ans sont appelés les lionceaux pour les garçons et les fleurettes pour les filles, ceux de 12 à 16 ans sont appelés les guides, et les jeunes de 17 à 23 ans sont désignés comme des pionniers et des pionnières, a noté M. Benayad.



Le programme d’apprentissage s’articule autour de plusieurs actions comme la lutte contre le racisme, l’exclusion sociale, la parité hommes-femmes, la participation et la citoyenneté des jeunes, les politiques de jeunesse, la promotion de l’éducation non formelle et la protection de l’environnement, a-t-il ajouté.



Porté par ces valeurs de civisme, le scoutisme marocain mène des actions concrètes dans le domaine de l'entretien des plages et en matière d’apprentissage d’un certain nombre de principes, à savoir la vie en plein air, le système de patrouille, l’éducation par la pratique et la diversité des activités en faveur des jeunes, a-t-il expliqué.



En parallèle, les membres de l’association entreprennent en partenariat avec des acteurs étatiques d’autres actions de sensibilisation contre la désertification, la lutte contre le Sida, et bien d’autres.



Cette année la fédération compte tout mettre en œuvre pour assurer la réussite de l'action qui sera menée sous le thème "Vacances pour tous", à travers l'initiation de colonies de vacances au profit de près de 100.000 jeunes.



Par Sarah Rahal (MAP)