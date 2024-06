Journée mondiale des océans: Des élèves en visite pédagogique à la station aquacole de Dakhla

07/06/2024

Des élèves de différents établissements scolaires de Dakhla ont effectué, jeudi, une visite pédagogique à la station aquacole relevant du Centre régional de l'Institut national de recherche halieutique (INRH) de Dakhla, et ce à l’occasion de la Journée mondiale des océans.



Cette visite, organisée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, en coordination avec la Direction provinciale de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports d'Oued Eddahab, a pour but de faire découvrir de près aux élèves des établissements scolaires, les principales missions du Centre régional de l'INRH visant à assurer entre autres la protection de l'environnement marin et les ressources halieutiques de la région Dakhla-Oued Eddahab, rapporte la MAP.



Dans le cadre de cette visite pédagogique, des explications détaillées ont été fournies aux élèves sur ce Centre qui a été mis en place en 1998, dans le cadre de la déconcentration des structures de recherche de l'INRH pour assurer une recherche halieutique de proximité.



Cette visite a aussi permis aux élèves de prendre connaissance des techniques de production des naissains de coquillage et des juvéniles de poissons dans cette station aquacole, qui sera opérationnel prochainement.



Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur provincial de l’environnement et de développement durable à la Direction provinciale de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports d'Oued Eddahab, Jamal El Alji a souligné que cette visite, qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, a permis aux élèves de s’informer de l’organisation et des domaines d’intervention et de recherche du Centre régional de l'INRH.



M. El Alji a indiqué que cette initiative vise également à sensibiliser les générations montantes quant à l’importance de la protection des espaces marins contre les différents défis environnementaux auxquels font face, notamment le dérèglement climatique, la pollution et la surpêche.



Pour sa part, Omar Izzabaha, chef de la station aquacole de l’INRH Dakhla, a fait savoir que des explications relatives aux techniques de production des naissains de coquillage et juvéniles de poissons ont été fournies aux élèves, faisant remarquer que la valorisation des ressources halieutiques et la protection de l’environnement marin font parties des missions attribuées à l’INRH.



L'INRH de Dakhla est structuré autour de différentes entités de recherche, à savoir un laboratoire Pêche et un laboratoire du suivi et de surveillance du milieu marin, en plus d'un autre dédié à l’aquaculture et un service d’appui à la recherche.



Les domaines d'intervention et de recherche du Centre concernant l'aquaculture consiste notamment à identifier des sites potentiels à l'aquaculture, à maîtriser les techniques d’élevage et d’installation des structures et à produire des naissains de coquillage et des juvéniles de poissons.