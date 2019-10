Journée internationale de la fille : Une initiative des Nations unies au Maroc pour l’éradication du mariage d’enfants

Aujourd’hui, le monde célèbre la Journée internationale de la fille sous le thème «Les filles : une force libre et inarrêtable ». A cette occasion, les agences des Nations unies au Maroc, UNFPA, UNICEF et ONU Femmes saluent les récentes initiatives que connaît le Maroc, notamment du ministère public, du ministère de la Justice, du Conseil national des droits de l’Homme, et de la société civile, visant à mettre fin au mariage des enfants en vue de permettre à chaque enfant de jouir de tous ses droits sans aucune entrave. Le dernier avis du Conseil économique, social et environnemental (CESE) a clairement recommandé «l’accélération du processus d’éradication de la pratique du mariage d’enfants dans l’intérêt du développement socio-économique du pays ».

Selon les statistiques du ministère de la Justice, 32.104 demandes de mariage d’enfants ont été enregistrées en 2018, contre 30.312 en 2006. Entre 2011 et 2018, 85% des demandes de mariage se sont soldées par une autorisation. 99% des demandes de mariage impliquant des enfants ont concerné des filles sur la période 2017-2018. Cette situation est d’autant plus alarmante puisque seules les demandes de mariage d’enfants et les mariages contractés légalement sont pris en compte par les statistiques officielles du ministère de la Justice. Sachant que les mariages informels d’enfants dits mariages «Orf» ou avec Fatiha ou encore les mariages dits par «contrats» ne figurent, pour leur part, dans aucune source statistique officielle.

Le mariage d’enfants met en danger la vie et la santé des jeunes filles et restreint leurs perspectives d’avenir. Les études et les recherches ont, par ailleurs, démontré qu’il est nuisible à plusieurs niveaux car il constitue un facteur de transmission intergénérationnelle de la précarité. Les effets préjudiciables du mariage d’enfants remettent en cause la pertinence et l’efficacité des systèmes de protection des enfants et notamment des filles à plusieurs niveaux. Tout d’abord, l’incapacité des enfants à formuler un consentement pour des relations sexuelles et choisir un mode de contraception les exposes aux grossesses non désirées, aux avortements à risque, aux infections sexuellement transmissibles, à la mortalité maternelle et néonatale ainsi qu’à la violence conjugale avec toutes les conséquences physiques et psychologiques qu’elles peuvent engendrer. Ensuite, le mariage d’enfants et les grossesses précoces forcent des millions de filles à abandonner leurs études, contribuent ainsi à leur exclusion, à l’abandon de leurs projets de vie et réduisent considérablement leur capacité de participation à la création de la richesse nationale. Et enfin, le mariage d’enfants demeure un véritable obstacle au développement du pays et a de graves conséquences sur la santé mentale et physique des enfants en hypothéquant leurs chances de jouir de leurs pleines capacités pour leur développement et leur épanouissement.

A la lumière de cette réalité, les agences des Nations unies au Maroc, UNFPA UNICEF et ONU Femmes, appellent toutes les parties prenantes, gouvernement, institutions constitutionnelles, médias et société civile à un engagement collectif à cinq dimensions pour contribuer à l’élimination du mariage d’enfants : favoriser la révision des législations en place et des politiques nationales destinées à protéger et à défendre les enfants, en particulier les adolescentes ; renforcer l’accessibilité à un système d’éducation, de santé, de protection de l’enfance et de protection sociale de qualité ; informer les familles, les communautés et les dirigeants et les inciter à investir en faveur des adolescentes; donner aux adolescentes déjà mariées, ou menacées de l’être, les moyens d’exprimer leurs opinions et de faire des choix, favoriser leur scolarisation et offrir des alternatives économiques aux plus vulnérables et produire et utiliser des données et des informations fiables pour guider les politiques publiques visant les adolescentes.