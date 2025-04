Journée économique à Dubaï dédiée à la coopération maroco-émiratie

14/04/2025

L'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) a organisé, récemment à Dubaï, la Journée économique "Morocco Now", dédiée au partenariat stratégique entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis, sous le thème "De la vision à l’action : le Maroc et les Emirats tracent ensemble un avenir radieux".



Organisée en marge de l’Annual Investment Meeting (AIM-2025), cette rencontre a été rehaussée par la présence de responsables institutionnels, de représentants de premier plan des milieux d’affaires marocains et émiratis, ainsi que des membres de la diaspora marocaine établie dans la région du Golfe.



La rencontre a été l'occasion de mettre en avant les opportunités d’investissement de haute valeur ajoutée qu’offre le Maroc dans plusieurs secteurs, à la faveur notamment du nouveau cadre législatif et réglementaire dédié à l’investissement. Elle a également permis de mettre en lumière les réformes engagées dans le Royaume, les secteurs à fort potentiel, et les projets concrets pouvant faire l’objet de partenariats mutuellement bénéfiques.



Cet évènement s’inscrit, en outre, dans la dynamique de diversification des partenariats économiques, avec l'ambition de positionner le Royaume en tant que hub régional d’investissement et d’exportation, aussi bien vers l’Afrique qu'à destination de l’espace euro-méditerranéen.



Dans une allocution enregistrée diffusée au cours de cette rencontre ponctuée par la projection d’une vidéo illustrant les progrès réalisés par le Maroc, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Karim Zidane, a souligné l’importance stratégique que revêtent les relations unissant le Maroc et les Emirats Arabes Unis, hissées au rang de partenariat exemplaire sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane.



Il a rappelé que les Emirats Arabes Unis sont le deuxième investisseur étranger au Maroc et le premier au niveau des pays du Golfe, avec un stock d’investissements directs estimé à 118 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2022, et un flux de 2,3 MMDH pour la seule année 2023.



M. Zidane a également relevé que ce partenariat stratégique a été couronné par la signature, en 2024, d’un accord de partenariat économique global (CEPA) entre Rabat et Abou Dhabi, marquant un tournant sur la voie du renforcement de la coopération bilatérale.



Cet accord, a-t-il précisé, illustre la volonté des deux pays de consolider davantage les échanges commerciaux, d'encourager les investissements et de stimuler les partenariats économiques dans des secteurs à fort potentiel.



Par ailleurs, il a souligné que le Maroc s’est engagé dans une stratégie ambitieuse et prospective visant à consolider son positionnement en tant que hub d’investissement compétitif, durable, inclusif et ouvert tant à l’échelle internationale que continentale.



Cette stratégie repose sur cinq piliers fondamentaux: un environnement politique et économique stable, l’adoption d’une stratégie énergétique ambitieuse et novatrice, le développement d’infrastructures conformes aux normes mondiales, la mise en œuvre d’une politique commerciale ouverte et ambitieuse, ainsi que la disponibilité d’un capital humain hautement qualifié, a-t-il ajouté.



De son côté, l'ambassadeur du Maroc auprès des Emirats Arabes Unis, Ahmed Tazi, a expliqué que le Maroc est un partenaire fiable pour les investisseurs, se félicitant de la tenue récemment de la première réunion du Conseil d’affaires Maroc–Emirats, à Sharjah, qui est en mesure d'impulser de nouveaux projets porteurs pour les deux pays.



Il a noté que les deux pays, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, sont animés d'une forte volonté de promouvoir les relations économiques, dans le cadre d'une dynamique de complémentarité et de solidarité, initiée sous l’impulsion de Feu Sa Majesté Hassan II et de Feu Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyane.



Au cours de cette Journée économique, marquée par la signature d’un mémorandum d’entente entre la société émiratie Al Ghaith Holding et l’AMDIE, les intervenants, dont le directeur général de l’AMDIE, Ali Seddiki, le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), Khalid Safir, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, et le directeur général de la Bourse de Casablanca, Tarik Senhaji, ont mis en exergue les progrès réalisés par le Royaume dans le domaine des infrastructures liées aux secteurs du transport, des énergies renouvelables et de l’industrie.