Journée du Maroc à Washington: Focus sur l'entrepreneuriat et la promotion de l’investissement

18/07/2022

L’édition 2022 du "Morocco Day", une manifestation initiée depuis quelques années à Washington, a mis l’accent vendredi sur les opportunités de partenariat économiques entre les Etats-Unis et le Maroc et les multiples atouts qui placent le Royaume en tant que hub pour les échanges entre l’Afrique et le reste du monde et comme acteur majeur pour une relance durable post-Covid.



L'événement qui a vu la participation de nombreux hommes politiques, entrepreneurs et hommes d’affaires, notamment de la capitale fédérale américaine et sa région, est initié par l’ONG "Moroccan American Network" avec le soutien de partenaires publics et privés.



Plusieurs intervenants ont mis l’accent à cette occasion sur l’importance de mettre à profit les liens séculaires et le partenariat stratégique liant Washington et Rabat pour favoriser les échanges économiques et l'entrepreneuriat non seulement entre les deux pays mais au-delà avec l’ensemble du continent africain, rappelant à cet effet la forte identité africaine du Maroc qui place le continent au cœur de ses choix stratégiques.



La promotion du capital humain parmi la diaspora africaine aux Etats-Unis d’une part et les jeunes entrepreneurs du continent a été également relevée comme une clé pour une meilleure intégration au marché du travail et la consolidation des partenariats de part et d’autre.



Dans une déclaration à la MAP, M. Ron Busby, président de l’US Black Chambers' (USBC), un réseau de "153 Chambres de commerce regroupant 380.000 membres dans le pays, a souligné que la "Journée du Maroc" à Washington intervient à la veille du Sommet des affaires Etats-Unis-Afrique prévu la semaine prochaine à Marrakech, auquel il participera avec une importante délégation des Chambres de commerce des Etats-Unis.



«Nous sommes enthousiastes de prendre part à cet évènement au Maroc car il est important que les hommes d’affaires et entrepreneurs afro-américains soient présents à Marrakech pour apporter leur voix et contribuer à la promotion des échanges, du commerce et établir des ponts entre les Etats-Unis et le continent africain », a-t-il indiqué.



Sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, Marrakech accueille la 14ème édition de l’US-Africa Business Summit, organisée par le «Corporate Council on Africa» (CCA), du 19 au 22 juillet courant, sous le thème «Construire ensemble l’avenir».



Cette journée est une opportunité pour mettre en avant les opportunités de coopération et d’échange entre les Etats-Unis et le Maroc à travers la promotion des investissements extérieurs et la coopération économique, a, pour sa part, indiqué le président du Moroccan American Network, Mohamed El Hajjam.



Le Morocco Day a été proclamé par une résolution adoptée par la maire de Washington DC, Muriel Bowser, rappelant les liens séculaires, solides et multiformes liant les deux pays, ainsi que les contributions de l’ambassade du Royaume au niveau de la capitale américaine.



Au terme de cet évènement, un hommage a été rendu au Dr Abdeslem El Idrissi, professeur de neurosciences cognitives et développement à la City University de New York ainsi qu’au styliste Albert Oiknine.