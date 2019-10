Journée de la fidélité : Ouverture et réconciliation ittihadies

Ce soir au Théâtre Mohammed V à Rabat

Un autre rendez-vous avec l’histoire

L’Union socialiste des forces populaires a depuis toujours été un acteur omniprésent, incontournable dans le champ politique national, pour avoir été de toutes les luttes et de toutes les étapes qui ont marqué l’histoire du pays.

Ce soir, de ce mardi 29 octobre, journée de fidélité et de reconnaissance, une date qui, bien évidemment, n’est pas sans rappeler la disparition d’un symbole du mouvement ittihadi et de toute une nation, le martyr Mehdi Ben Barka, les Ittihadies et Ittihadis ont un autre rendez-vous avec l’histoire. Ils seront là, toutes générations confondues, la main dans la main pour rendre hommage à ceux qui ont eu le mérite d’éclairer le chemin de la lutte, il y a de cela une soixantaine d’années. Mais pas seulement puisque la réconciliation et l’ouverture voulues se veulent celles de l’avenir. Un avenir qui devra redonner à l’USFP ce halo dont il s’est toujours prévalu et qui fait défaut à ces entités créées sur demande ou sur commande.

L’AVENIR, absolument. Et ce n’est pas pour rien que l’Appel lancé par l’USFP à l’adresse des militantes et des militants ait été baptisé l’Appel de l’horizon ittihadi. L’enthousiasme remarquable et remarqué lors des différentes rencontres organisées à travers les régions et ayant précédé la grande cérémonie ardemment attendue pour ce soir, dénote de la grande importance accordée, par tous, à cette initiative inédite.

Le Premier secrétaire vient de le rappeler si bien en s’adressant à un auditoire qui a, sans doute aucun, saisi le message. « Je tiens à vous dire en toute responsabilité que cette époque est la vôtre, celle de l’Union socialiste des forces populaires. Ce qui se passe en effet à travers le monde comme changements profonds et ce qui se passe autour de nous au plan régional a dû vous prouver que vous êtes bel et bien le parti qui est en mesure de se prévaloir de la pensée ittihadie qui a su résister contre vents et marées alors que d’autres partis socialistes ont coulé ».

Réconciliation et ouverture. Deux vocables qui ont tout leur sens quand on les place dans le contexte usfpéiste. L’Appel de l’horizon ittihadi le rappelle à juste titre : «Aujourd’hui plus que jamais vous êtes appelés à consolider vos rangs et à fédérer vos forces pour redonner de la chaleur à la famille ittihadie parmi tous ceux qui ont milité au sein du parti, sympathisé avec lui, l’ont défendu, ou ont été convaincus de ses principes. Vous êtes invités à vous ouvrir sur les différentes compétences et cadres intègres, imbus des idées progressistes, des valeurs de démocratie, d’égalité et de modernité, à même de participer au renouvellement de la pensée ittihadie et au développement de ses projets et programmes en vue d’une participation efficiente à la prospérité du pays et à l’édification d’un avenir meilleur».